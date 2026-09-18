El lado B de los Juegos Odesur: cuatro deportistas uruguayos lesionados

Víctor Rostagno sufrió rotura de ligamentos cruzados y menisco externo en la final de salto; Mateo Lluberas y Mariana García tuvieron golpes pero ya fueron dados de alta; Agustín López se lesionó en el debut del fútbol.

Uruguay viene realizando una muy buena participación en los Juegos Odesur. Ya consiguió 16 medallas tras el gran éxito del jueves de mañana, cuando sumó cinco entre remo y bochas. El gran objetivo es superar las 40 que se consiguieron hace cuatro años en Asunción.

Lamentablemente no fue todo brillo y hubo deportistas que sufrieron lesiones en los primeros días de competencia. La más grave fue la de Víctor Rostagno, que sufrió la lesión en la final de salto, de gimnasia artística. En su segunda chance, cayó mal y se dobló la rodilla. El Comité Olímpico Uruguayo (COU) confirmó que tras la realización de una resonancia magnética se le diagnosticó rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco externo. Increíblemente, también en Asunción 2022 una lesión de ligamentos cruzados y menisco lo había sacado de la competencia, esa vez en la prueba de suelo. En aquel momento intentó apurar su retorno, pero volvió a sentirse y en 2024 volvió a ser operado.

Antes de viajar a Santa Fe, el gimnasta de 28 años había declarado en Las ganas, en la diaria Radio: “Tomé la decisión de volver, pero decidido a estar bien, decidido a querer competir, con mis tiempos. Uno no se da cuenta, pero también está corriendo con los tiempos de los demás: un campeonato acá, otro campeonato más adelante. El cuerpo no tiene ese proceso de recuperación, y la cabeza tampoco”. Esta noche, Rostagno regresará a Uruguay y tendrá consulta con el traumatólogo el viernes de mañana para determinar los pasos a seguir.

El mismo grado de gravedad tuvo la lesión de Agustín López. El futbolista de la selección uruguaya sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido con Venezuela, a los pocos minutos del comienzo. Los estudios confirmaron la lesión y la Asociación Uruguaya de Fútbol definirá junto con su club, Wanderers, el plan a seguir.

Los golpes del camino

Mariana García sufrió un choque en la prueba contrarreloj de ciclismo y debió abandonar la competencia. Se dio contra una estructura de la organización y tuvo una dura caída. Tuvo múltiples traumatismos, fue atendida en el lugar por el equipo de sanidad del COU y luego la trasladaron para estudios de imagen. Fue dada de alta, por lo que no tendrá problemas para competir en la prueba de ruta este viernes.

Mateo Lluberas fue cuarto en BMX freestyle, en su primera participación en los Juegos Odesur. En la final, el salteño de 19 años sufrió traumatismo de hombro derecho. En el momento tuvo que ser trasladado en ambulancia, pero, más allá del susto inicial, fue dado de alta y ya se encuentra en su ciudad natal.