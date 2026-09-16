La delegación de bochas confirmó dos medallas de bronce y sumará una más esta tarde; boxeo también agregará metales y Angelina Solari va por la segunda a nivel personal.

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Los Juegos Odesur 2026 siguen su marcha y Uruguay no para de escalar en el medallero. La delegación celeste entró al mediodía con siete metales; arrancó el camino Angelina Solari en los 100 metros libres de natación femenina, luego llegó el bronce del equipo de esports en Valorant y el remo puso su cuota con cinco galardones en una mañana perfecta de miércoles. La meta de alcanzar las 40 medallas obtenidas cuatro años atrás va en camino.

Sobre el mediodía, las bochas agregaron dos preseas de bronce al palmarés. En mixto petanca, Celeste Alaniz y Cristian Calero cayeron en semifinales ante Tomaz Centa y Rosalba Rojas de Perú. En este deporte no hay partido por el tercer puesto, por lo que los dos perdedores se suben al último escalón del podio.

Lo mismo sucedió en mixto estilo raffa volo, lo que en Uruguay se conoce como “bochazo”. Facundo Fierro y Valentina Pérez perdieron contra Thalía Krauz y Marcos Moreira, de Paraguay. Otra de bronce para la celeste.

A las 15.30, Karen Sanguinet va a semifinales con Romina Bolatti, de Argentina. Si gana accede a la final, si pierde se lleva el bronce.

El boxeo también aporta certezas de podio este miércoles. En el Invencible Rafaela, Tatiana Correa disputará la semifinal de la categoría hasta 65 kg femenino a las 15.00, Lucas Fernández la de hasta 55 kg masculino a las 15.30 y Joaquín García la de hasta 60 kg masculino a las 16.00. Los tres tienen el bronce asegurado; si ganan sus combates, pasarán a pelear por el oro o la plata.

Con este panorama, la delegación uruguaya ya tiene nueve medallas en su poder, pero durante la jornada sumará, al menos, cuatro más.

En el agua y por la gloria

Solari se metió en la final de 50 metros libres femenino, siendo el cuarto mejor tiempo de la clasificación general con 25.68, por lo que llega con expectativas a la definición. Fue segunda en su serie y competirá en la final desde las 18.08 con chances de sumar la segunda medalla de su cuenta personal.

En la misma prueba, pero a nivel masculino, Diego Aranda se metió en la final al establecer el tiempo 22.93 y ser segundo en su serie. En la misma carrera, Leo Nolles llegó tercero, seis centésimas más tarde, y no pudo meterse en la competencia decisiva. La carrera por medallas va a las 18.09; son complejas las chances para el uruguayo.

Juan Ergui fue quinto en su serie de 400 metros libre con 4:06.09 y quedó fuera de la carrera por medallas. De todas formas, el nadador mejoró su marca personal, tal cual sucedió en todas las competencias que disputó. Cerró su participación en los Odesur cumpliendo sus metas trazadas.

En todas las canchas

Víctor Rostagno competirá en la final de gimnasia artística, en salto masculino, prueba que también reparte medallas esta tarde. Compite a las 15.20.

En levantamiento de pesas, Nicolás Pisano salió a escena en categoría hasta 85 kilos, terminó sexto con 160 puntos, a 30 unidades de la zona de medallas. María Sarraute podrá colgarse una presea, participará a las 17.30 en categoría hasta 77 kilos.

Nicolás Paolino participó en tiro deportivo con pistola de aire desde 10 metros. El uruguayo terminó decimocuarto y no pudo clasificar a la final.

En triatlón, Clara Zubillaga compitió en femenino pero no pudo culminar la competencia. Santiago Sierra va en masculino desde las 14.30. La prueba incluye natación, ciclismo y carrera.

En vóleibol playa, la dupla compuesta por Sebastián Rubio y Luciano Fernández cayó ante Paraguay. Ahora peleará por el séptimo puesto este jueves. A las 15.00, Nicolás Llambías y Lucas Mocellini chocarán ante Maciel Bueno y Bautista Amieva, de Argentina, por el noveno lugar.

En bowling, la dupla compuesta por Joaquín Manrique y Marcelo Lamanna terminó el primer día de competencia en el octavo escalón de la tabla general. El jueves volverán a la pista desde las 12.30.

Se cerró la competencia de pentatlón moderno en la rama femenina. Victoria Gerlach terminó novena en la clasificación general y Britney Serena decimotercera, las dos quedaron lejos de los puestos de vanguardia.

La competencia de vela fue pospuesta por falta de viento, mientras que se está desarrollando el segundo día de competencia en golf, en pruebas que llevan gran parte de la jornada.

Todos para uno

Habrá varios deportes colectivos que salen a escena este miércoles. El handball femenino arranca su participación a las 14.30 ante Perú. A las 15.00 debuta la selección femenina de fútbol ante Chile; vale recordar que en los Odesur las delegaciones de este deporte son sub 20. Además, los Cimarrones, en hockey masculino, tendrán un partido a las 16.00 frente a Perú; vienen de derrotas ante Brasil y Chile, por lo que este juego es clave para llegar a semifinales.