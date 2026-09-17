El lado B de los Juegos Odesur: tres deportistas uruguayos lesionados

Uruguay viene realizando una muy buena participación en los Juegos Odesur. Ya lleva 16 medallas conseguidas tras el gran éxito del jueves de mañana donde sumó cinco entre remo y bochas. El gran objetivo es superar las 40 que se consiguieron hace cuatro años en Asunción.

Lamentablemente no fue todo brillo y hubo deportistas que sufrieron lesiones en los primeros días de competencia. La más grave fue la de Víctor Rostagno, que sufrió la lesión en la final de salto, de gimnasia artística. En su segunda chance, cayó mal y se dobló la rodilla. El Comité Olímpico Uruguayo (COU) confirmó que tras la realización de una resonancia magnética se le diagnosticó la rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco externo. Increíblemente, en Asunción 2022 también una lesión de ligamentos cruzados y menisco lo había sacado de competencia, esa vez en la prueba de suelo. En aquel momento intentó apurar su retorno y volvió a sentirse de la rodilla, y en 2024 volvió a ser operado.

El gimnasta de 28 años, antes de viajar a Santa Fe, había declarado en Las ganas de la diaria Radio: “Tomé la decisión de volver, pero decidido a estar bien, decidido a querer competir, con mis tiempos. Uno no se da cuenta, pero también está corriendo con los tiempos de los demás: un campeonato acá, otro campeonato más adelante. El cuerpo no tiene ese proceso de recuperación y la cabeza tampoco”. Esta noche, Rostagno regresará a Uruguay y tendrá consulta con traumatólogo el viernes a la mañana para determinar los procesos a seguir.

Los golpes del camino

Mariana García sufrió un choque en la prueba contrarreloj de ciclismo y debió abandonar la competencia. Se dio contra una estructura de la organización y tuvo una dura caída. Tuvo múltiples traumatismos, fue atendida en el lugar por el equipo de sanidad del COU y luego la trasladaron para estudios de imagen. Fue dada de alta, por lo que no tendrá problemas para competir en la prueba de ruta este viernes.

Mateo Lluberas fue cuarto en BMX freestyle, en su primera participación en los Juegos Odesur. En la final, el salteño de 19 años sufrió traumatismo de hombro derecho. En el momento tuvo que ser trasladado en ambulancia, pero, más allá del susto inicial, fue dado de alta y ya se encuentra en su ciudad natal.