Con presencia uruguaya, el martes empieza el atletismo en los Odesur 2026

En Santa Fe, la prueba máxima del deporte olímpico tendrá una grilla con fondistas de nivel mundial, varios récords nacionales y sudamericanos, y varias caras conocidas que buscarán medallas durante cuatro días de competencia.

Martes, 9.20 de la mañana, disparo al aire y la primera final del atletismo tendrá un uruguayo, porque en los 10.000 metros, 25 vueltas a la pista por medallas, estará Santiago Catrofe. El corredor celeste llegará a la prueba con uno de los mejores tres tiempos (su mejor marca en esta distancia es 28:28.49, conseguida en Budapest 2023) y con un historial que apunta a lo más alto.

Una hora después, a las 10.20, la pista será para Matías González en una de las semifinales de 800 metros. El mediofondista este año bajó el récord nacional a 1:48.14 en el Panamericano de Medellín, y le quitó la marca a Valentín Soca, que tenía 1:48.80. Si pasa, la final es el jueves a las 9.20.

El miércoles será el turno de Soca, precisamente, en la final de 1.500. Es la prueba en la que tiene el récord nacional, 3:35.12, marcado este año, y viene de ganarla en el Iberoamericano de Lima, donde también fue oro en 10.000. Soca es dueño del récord uruguayo de 10.000 en pista, con 27:37.65, marcado en California en 2025, y hace un par de años le quitó a Catrofe la marca que este había dejado en Budapest –aun así, prefirió no correr los 10.000 en esta oportunidad–. A propósito de ambos, el jueves llegará uno de los momentos más esperados, porque Catrofe y Soca se cruzarán en la final de los 5.000 metros, con la ilusión de un 1-2 celeste. Soca tiene 13:02.85 de mejor marca, y Catrofe, 12:59.26.

Hay más. Volviendo al miércoles, en los 1.500 femeninos irá María Pía Fernández, con el récord nacional en 4:07.90, desde Nerja 2024. El jueves, en la final femenina de 800, correrá Déborah Rodríguez, dueña del récord uruguayo, 2:00.20, logrado en Ginebra en 2021, y dispuesta a conseguir otra medalla de oro. Además, Sebastián Daners competirá en el salto alto masculino. Fue bronce en el Sudamericano Indoor, con 2,05 metros. También el miércoles, a las 18.10, salta en el triple Millie Díaz, que arrancó 2026 con 12,10 metros.

Los saltos también traen historia a nivel de Odesur. Emiliano Lasa, dueño del récord nacional de salto largo con 8,28 metros, fue plata en Santiago 2014, oro en Cochabamba 2018 y plata en Asunción 2022, y busca una cuarta medalla en estos Juegos. Llega de ganar el Panamericano de Medellín con 7,99 metros. Su final es el jueves a las 8.55. Ese día, Manuela Rotundo lanza la jabalina, con el récord nacional de 64,17 metros, y en la tarde Lautaro Techera lo hace entre los varones, con el récord nacional de 71,96 metros.

Entre jueves y viernes, Sofía Ingold encara las siete pruebas del heptatlón. El viernes, por último, cierra Lorena Aires, con récord nacional de 1,83 metros, desde 2018. Ese mismo día, Antonella Bonomi corre los 3.000 con obstáculos, tras ganar bronce en los 3.000 del Sudamericano Indoor.