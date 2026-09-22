Comenzó el atletismo en los Juegos Odesur y, rápidamente, hubo buenas noticias para la delegación uruguaya, ya que en la tercera prueba del día, la segunda que otorgaba medallas, Santiago Catrofe logró el oro en los 10.000 metros.

Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

El atleta llegaba con uno de los tres mejores tiempos a la competencia y, si bien los objetivos eran altos, la realidad superó lo imaginado. El corredor de 27 años dio las 25 vueltas a la pista en 28:16.79, bajando casi 31 segundos el récord sudamericano que pertenecía al ecuatoriano Byron Piedra desde 2014, pero que ahora lleva la bandera de Uruguay. Además, quedó a 2.05 minutos del récord mundial que tiene el ugandés Joshua Cheptegei.

Matías Reynaga, de Argentina, llegó diez segundos más tarde y se llevó la medalla de plata, mientras que el bronce fue para Luis Masabanda, de Ecuador. En la carrera participaron nueve competidores, pero solamente siete llegaron a la meta.

Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Catrofe, que vive en España desde los 4 años y actualmente está radicado en Girona, volverá el jueves a la pista en la final de los 5.000 metros, a las 10.00. Es el campeón defensor de esta prueba tras ganar el oro en los Juegos Odesur. Además, en Asunción 2022, fue medalla de plata en 1.500 metros.

Con el triunfo del atleta celeste, la delegación uruguaya llegó a 30 medallas: 11 de oro, 4 de plata y 15 de bronce. Se ubica en el octavo lugar del medallero, muy cerca de Ecuador, que parece ser el rival directo en la última semana de competencia.

Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Más allá de los oponentes, el gran objetivo de Uruguay era superar la marca de 40 medallas que se consiguió en Asunción 2022; va en camino.