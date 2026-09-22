Jugadores de Uruguay celebran tras la conversión de Matías Pereiro en la definición por shoot out ante Brasil, el 22 de setiembre, en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, en Santa Fe.

El masculino venció a Brasil en definición por shoot out y el femenino aplastó a Paraguay. Además, hubo rendimientos que ilusionan en remo costero y pelota vasca.

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El martes comenzó con la gran noticia del oro de Santiago Catrofe en los 10.000 metros. Un día cargado de actividad para la delegación uruguaya con resultados que ilusionan en algunas disciplinas y otras donde se concretaron los objetivos.

Los celestes del hockey sumaron dos medallas de bronce. Los Cimarrones se tomaron revancha con Brasil tras la derrota 2-1 en fase de grupos. Esta vez fue triunfo uruguayo por shoot out tras el empate 1-1 en el tiempo regular. Los brasileños habían comenzado ganando, pero Federico Galindo igualó sobre el final. En la definición, el equipo masculino de Uruguay se impuso 3-2 con conversiones de Tomás López, Gonzalo Martinoni y Matías Pereiro. Fue la primera presea de la historia en esta disciplina a nivel de varones.

Las Cimarronas, en tanto, golearon 9-0 a Paraguay confirmando el favoritismo previo con el que llegaron a este encuentro. Manuela Vilar convirtió tres tantos, Manuela Quiñones puso un doblete y, además, hubo un gol de Clementina Cristiani, Jacinta Curutchague, Lupe Curutchague y Milagros Seigal.

Con estos dos metales conseguidos, la delegación uruguaya llegó a 32 en total: 11 de oro, 4 de plata y 17 de bronce. En la historia Uruguay superó la marca de 400 medallas en los Juegos Odesur; ya son 401.

En cuanto a las competencias por equipo, en waterpolo femenino Uruguay cayó 20-1 ante Brasil. Paulina Sienra hizo el único tanto de las uruguayas, que volverán al agua a las 21.00 frente a Colombia. El equipo masculino enfrentará a Chile a las 15.00.

Otro deporte colectivo que saldrá a escena esta jornada es el handball masculino, que debutará a las 17.00 frente a Brasil.

Rodrigo Faustino, portero de Brasil, y Gonzalo Martinoni, de Uruguay.

Ilusión

Tras la gran participación del equipo uruguayo de remo, en la jornada del martes inició la competencia de remo costero. Esta modalidad, a diferencia del deporte tradicional, se desarrolla en aguas abiertas, enfrentando condiciones de viento, corriente y olas. La dinámica y la estrategia son distintas. En el primer día tuvieron lugar las pruebas contrarreloj.

La actuación más destacada fue para Zoe Acosta y Romina Cetraro en doble femenino, que lideraron la competencia con 2:38.84. En dobles masculino, Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron segundos con 2:14.92. Los dos posicionamientos son muy buenos para ir a la carga por medallas el miércoles.

Tatiana Seijas fue cuarta en individual femenino con 2:53.19 y Mauricio López quedó un poco más rezagado en individual masculino al terminar sexto con 2:40.53. Además, Seijas y López participaron en el doble mixto ocupando la séptima colocación con 2:40.90.

En frontball, una especialidad dentro de la pelota vasca, Leonella Acosta superó en dos sets a Zita Solas, de Chile, 10-9 y 10-1. La uruguaya clasificó en primer lugar de su grupo a semifinales, sin ceder ningún chico, y se coloca como una de las favoritas en la competencia. El miércoles a las 10.00 enfrentará a Micaela Cortes, de Argentina, en un partido para clasificar a la final y asegurar medalla.

En individual masculino, Agustín Paglia se despidió al caer 2-0 frente a Jesús Poma, de Perú.

María Rodríguez, de Uruguay, en el partido Uruguay ante Paraguay. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Defendiendo la bandera

El otro uruguayo en participar en la jornada de atletismo fue Matías González, que no pudo terminar su serie de 800 metros por lesión. El atleta venía liderando la carrera cuando sintió un dolor muscular que lo llevó a abandonar la competencia.

En paleta de goma trinquete, las duplas de Uruguay enfrentarán a Chile, tanto en masculino como en femenino. Los dos equipos debutaron con derrota frente a Argentina y se recompusieron venciendo a Bolivia. La actividad comenzará a las 17.00. Es una jornada clave para llegar a la pelea por medallas del jueves.

Además, se abrió la competencia de tiro con arco. En recurvo individual masculino, Diego Britos terminó la primera jornada en el puesto 26 y en compuesto individual masculino Nicolás Neuschul terminó en el escalón número 20.

Las jugadoras de Uruguay tras la obtención del bronce, el 22 de setiembre, en el partido ante Paraguay en hockey femenino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey en Santa Fe. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Pelota y una red en el medio

En pádel, Camila David de Lima y Camila Belassi debutaron en dobles femenino ante las argentinas Victoria Vilchez y María Mosca con derrota 6-1, 6-2. En la tarde jugarán ante Olga Bareiro y Mariana Salsamendi, de Paraguay.

En dobles masculino, en tanto, Higor Ensslin y Juan Artia chocarán con Diego González y Eduardo López, de Venezuela, en primer turno. Su segundo encuentro será ante Martín Abud y Facundo Dehnike, de Paraguay.

Parecido no es lo mismo, pero también fue día de tenis para Uruguay. Por la primera ronda de la competencia individual masculina, Francisco Llanes sacó un triunfo de atrás ante Alessandro Rubini, tenista peruano de 16 años. El uruguayo se impuso 3-6, 6-2 y 7-5 en un partido que duró más de tres horas. El Toto volverá a competir en dobles masculino, junto con Tomás Zurmendi, contra los bolivianos Oliver Solís y Leonardo Suárez.

La pareja de dobles femenino tendrá su encuentro por cuartos de final ante las peruanas Silvana Fajardo y Elizaveta Castillo.

En tenis de mesa, Pablo Palou cayó 4-0 en sets ante el chileno Felipe Olivares y quedó eliminado. Damián Moleda enfrentó al peruano Carlos Fernández y perdió 4-2 en sets pelados donde el incaico pudo cerrar mejor cada parcial. Sebastián Timbal, en tanto, quedó eliminado en cuatro sets ante Alberto Mino, de Ecuador.