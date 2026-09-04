Selección sub 20 disminuida: varios futbolistas no serian cedidos por sus clubes para los Juegos Odesur

Nacional, Peñarol y Defensor, entre otros que aportan jugadores al plantel juvenil celeste, priorizan la competencia local y no liberarán a sus convocados.

Este jueves se dio a conocer la lista de 18 futbolistas citados para la selección uruguaya sub 20 que competirá en los Juegos Odesur, a disputarse en la provincia argentina de Santa Fe entre el 12 y el 26 de setiembre, bajo la dirección técnica de Santiago Espasandín, quien se ocupará del equipo juvenil mientras Diego Forlán cumple funciones interinas en la selección mayor de cara a la proxima fecha FIFA.

Pero la lista no puede considerarse definitiva aún. Este viernes, se supo que varios de los convocados no serían cedidos a la selección por parte de sus clubes, y Espasandín deberá elegir otros jugadores para completar la nómina final, a partir de una lista previa que la AUF presentó ante Odesur hace ya un par de meses. Los Juegos Odesur pertenecen al ciclo olímpico, en Uruguay son representaciones del Comité Olímpico Uruguayo (COU) y no al ámbito de la FIFA, por lo que los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores de acuerdo a ninguna normativa de la AUF para sus representaciones.

La mayoría de los convocados del medio local —que son casi todos, menos dos que juegan afuera: Axell Amaral (Al Ain de Emiratos Árabes) y Lautaro Ultra (Dinamo de Zagreb de Croacia)— ya se han consolidado en Primera División y son piezas importantes de sus respectivos equipos, que ahora recorren la recta final de la temporada con doble competencia, con el Clausura y la Copa AUF Uruguay —y triple, en el caso de Montevideo City Torque, que sigue con vida en Copa Sudamericana y tiene entre los convocados al zaguero Benjamín García y al puntero zurdo Facundo Martínez—, las que han priorizado para retener a sus mejores exponentes juveniles.

Algunos sí, otros no

Nacional, el club que más jugadores aporta a la lista, tiene cinco convocados: Luciano Rodríguez, Román Clematte, Mateo Soria, Luciano González y Agustín dos Santos. El tricolor fue el primer club en notificar a la AUF su intención de no ceder a sus jugadores. Dos Santos y González ya son habituales en el primer equipo, mientras que Rodríguez y Clematte vienen de tener su debut en Primera División por Copa AUF Uruguay. Soria, que todavía no se estrenó en Primera, podría ser el único juvenil tricolor cedido a la selección sub 20.

Peñarol le sigue con cuatro convocados en la lista: Brian Barboza, Rodrigo Álvez, Julio Daguer y Estevan Pereyra. De ellos, Barboza es el mejor posicionado en la consideración de Diego Aguirre, sumando varias batallas en el primer equipo y además ya vendido al Toluca —aunque hasta diciembre jugará en Peñarol—, por lo que tampoco será cedido. No se conoce todavía la decisión del club respecto a los demás citados.

Alan Torterolo y Lautaro Navarro son los convocados de Defensor Sporting, ambos ya con cierta trayectoria en el primer equipo violeta. Se prevé que el conjunto del Parque Rodó retenga a Torterolo para las competencias domésticas, pero ceda a Navarro a la selección.

Boston River tampoco cedería a Facundo Aristegui y, si se tiene en cuenta las decisiones de los otros clubes, suena lógico: el puntero zurdo platinado lleva apenas un puñado de partidos en el primer equipo del sastre (debutó en Primera en el Intermedio) y ya es de los más destacados y peligrosos de la ofensiva del equipo de Ignacio Ithurralde.

Sin embargo Racing, por otra parte, está dispuesto a ceder a Yuri Oyarzo, aunque el talentoso zurdo ya está consolidado en el equipo que dirige Cristian Chambian y que actualmente lidera la tabla anual del campeonato uruguayo.