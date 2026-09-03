Se destaca Agustín dos Santos. De mitad de cancha hacia arriba hay muchos jugadores de buen nivel en sus equipos de Primera División; además, el arquero Amaral llega de Emiratos Árabes y Lautaro Ultra lo hace desde Croacia.

En las últimas horas, la Asociación Uruguaya de Fútbol le entregó al Comité Olímpico Uruguayo la nómina de 18 futbolistas sub 19 –que el año próximo competirán como sub 20– para los Juegos Odesur en la provincia de Santa Fe. Apenas un trámite de oficina que esconde, en realidad, una matriz de rendimiento: se trata de la tercera participación consecutiva de la celeste en Odesur con selecciones de este rango. El camino se abrió en Cochabamba 2018 con aquella potente camada compuesta por Franco Israel, Mauro Silveira, Ronald Araújo, Bruno Méndez, Gastón Álvarez, Emiliano Ancheta, Mathías Rocha, Mateo Sena, Juan Manuel Sanabria, Luciano Boggio, Ignacio Laquintana, Erik de los Santos, Joaquín Trasante, Santiago Rodríguez, Facundo Batista, Brian Rodríguez y José Neris. Aquella selección terminó siendo medalla de plata ante Chile, y tiempo después nutrió al plantel mayor en los mundiales de Qatar y de Estados Unidos, México y Canadá. Siguió en Asunción 2022, donde el equipo de Marcelo Broli –sostenido por Randall Rodríguez, Facundo Machado, Mateo Antoni, Mateo Ponte, Valentín Gauthier, Ignacio Rodríguez, Mathías de Ritis, Rodrigo Cabrera, Rodrigo Chagas, Damian García, Fabricio Díaz, Ignacio Sosa, Santiago Homenchenko, Juan Cruz de los Santos, Exequiel Mereles, Luciano Rodríguez, Renzo Sánchez y Nicolás Siri– no llegó a la final, pero moldeó la columna vertebral que luego maravilló en el Sudamericano de Colombia y tocó el cielo con las manos en el Mundial de Argentina 2023.

Esta vez la conducción técnica estará a cargo de Santiago Espasandín. En su designación coinciden dos razones de peso: hasta hace pocas semanas trabajaba en las divisiones formativas de Nacional –institución que aporta cinco futbolistas, casi un tercio del plantel– y, además, ante el interinato de Diego Forlán al frente de la selección absoluta para dirigir los amistosos de la fecha FIFA, se buscaba a un entrenador capacitado y con proyección para asumir la conducción en Santa Fe y servir de soporte con miras al próximo Sudamericano sub 20.

La nómina dibuja el mapa actual de nuestra materia prima: Nacional aporta cinco jugadores (Luciano Rodríguez, Román Clematte, Mateo Soria, Luciano González y Agustín dos Santos) y Peñarol cuatro (Brian Barboza, Rodrigo Álvez, Julio Daguer y Estevan Pereyra). Completan el medio local Montevideo City Torque con dos (Benjamín García y Facundo Martínez), Defensor Sporting con dos (Alan Torterolo y Lautaro Navarro) y Deportivo Maldonado (Felipe Ortíz), Racing (Yuri Oyarzo) y Boston River (Facundo Aristegui) con un representante cada uno.

Sin embargo, la gran novedad conceptual de esta nómina pasa por la irrupción del exilio prematuro: por primera vez en esta cita polideportiva, la celeste competirá con futbolistas radicados en ligas del extranjero, como el golero melense de 1,88 metros Axell Amaral (Al Ain de Emiratos Árabes) y el delantero doloreño Lautaro Ultra (Dinamo de Zagreb de Croacia).

Amaral resume la velocidad con la que se mueven los tiempos del fútbol. Oriundo de Melo y formado en el Melo Wanderers, pasó por las juveniles de Nacional sin llegar a debutar en Primera División antes de armar las valijas hacia el Al Ain de Emiratos Árabes. Pese a la distancia, Diego Ruso Pérez ya lo tenía bien ubicado de los microciclos anteriores de la sub 20. Esa continuidad en el radar de la celeste le permite hoy a este golero de 18 años volver a vestir la camiseta nacional para adueñarse del arco en los Odesur

El otro pibe que desembarca desde el fútbol europeo es el doloreño Ultra. Formado en Peñarol de Dolores, su paso por Oriental de La Paz no fue un mero trámite: acumuló 32 partidos en la exigente Segunda División profesional antes de armar las valijas hacia el Dinamo. Curtido en el roce del ascenso criollo, Ultra se encuentra hoy en pleno proceso de adaptación en Croacia, aportándole a la lista de Espasandín el equilibrio justo entre la competencia de la B con Oriental y la experiencia temprana del exilio europeo.

En el desglose del rodaje en Primera División, los futbolistas con mayor recorrido en la categoría mayor son el salteño Dos Santos en Nacional y el montevideano Navarro en Defensor Sporting, seguidos de cerca por un grupo que ya suma batallas en el círculo de privilegio como el carbonero Barboza, Ortíz en Deportivo Maldonado, Aristegui en Boston River, Oyarzo en Racing y el propio Ultra.

El sorteo depositó a Uruguay en el grupo B, donde competirá ante las selecciones de Colombia, Perú, Chile y Panamá. La primera fecha se disputará entre el miércoles 16 y el jueves 17 de setiembre, la segunda, entre el viernes 18 y el sábado 19 y la tercera, entre el domingo 20 y el lunes 21. A la fase final accederán los dos mejores clasificados de la zona.