Wanderers se lo empató en la última a Nacional

Agustín Buffa, de Wanderers y Tiziano Corre, de Nacional, el 12 de setiembre en el Parque Viera.

Santiago Benítez hizo un golazo en la hora para que el bohemio rescate un punto clave en el Parque Viera.

​ Wanderers y Nacional empataron 1-1 en el Parque Viera por la fecha 6 del Clausura, en una tarde espantosa desde lo climático pero con buen marco de público y un lindo partido de fútbol. El tricolor lo ganaba con gol de Maximiliano Silvera en el segundo tiempo, pero en los descuentos, cuando Daniel Carreño ya había hecho todos los cambios pertinentes para aguantar el resultado, Santiago Benítez le pegó de afuera del área para clavarla al ángulo y rescatar un punto importante para el bohemio, que busca salir de la zona baja del descenso.

Fabricio Formiliano, de Wanderers y Maximiliano Silvera, de Nacional, el 12 de setimebre en el Parque Viera. Foto: Rodrigo Viera Amaral

De ida y vuelta

El bohemio y el tricolor jugaron un primer tiempo entretenido y parejo, en el que se alteraron algunas chances de gol peligrosas sin que ninguno pueda ejercer un dominio claro en la posesión y el campo de juego.

Sin demasiada claridad en la elaboración, ambos consiguieron buenos ataques con juego directo. Wanderers buscó por la derecha, con las subidas de Nahuel Furtado, prometedoras por la zona que defendía Camilo Cándido. El lateral bohemio tiró un par de buenos centros y también probó de afuera, una que se fue cerca por arriba.

Nacional respondió con su mejor jugada de la primera parte, una combinación entre Gastón Mártires y Emiliano Ancheta, que este último finalizó con enganche hacia adentro y un tiró de zurda que Agustín Buffa tapó bien en el primer palo.

Agustín Rogel, quien jugó en la zaga tricolor en lugar del lesionado Sebastián Coates —el capitán fue Luis Mejía—, tuvo algunos problemas para defender, y también mala fortuna, porque en una se resbaló y dejó solo a Facundo Labandeira que se fue mano a mano ante Mejía, pero definió ancho.

En la respuesta, Silvera —también hoy titular como referente de área, por la lesión de Maxi Gómez— recibió a espaldas de la defensa un pase de Luciano Boggio y definió muy bien con un toquecito por arriba ante la salida de Buffa, pero estaba fuera de juego.

Alan García, de Wanderers y Rodrigo Martínez, de Nacional, el 12 de setiembre en el Parque Viera. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Llegaron los goles

En el arranque del complemento, Wanderers tuvo el primer acercamiento riesgoso al área rival y parecía haber salido más decidido a buscar la ventaja, pero el momento pasó y el bolso empezó a adueñarse de la pelota y a adelantarse, un poco más incisivo en ataque, con centros de Martirena desde la derecha.

Cándido llegó al área y cabeceó desviado, pero fue un aviso: minutos después, el centro fue del argentino Ruben Botta —otro de los cambios de Carreño en el equipo titular, con algunos pinceladas de calidad pero participación intermitente—, la pelota quedó entreverada en el área, Buffa tapó notable la primera, pero Silvera definió en el rebote, a falta de media hora para el pitazo final.

A partir de ahí, el tricolor se replegó y le cedió la pelota a Wanderers, que volvió a insistir por el costado derecho. Labandeira fue otra vez protagonista y tuvo otra clarísima, que en vez de definir jugó al medio y sacó la defensa.

En el último minuto de los descuentos, cuando ya se agotaban los intentos frustrados de Wanderers y los centros llovían sin dar sus frutos para el empate, Santiago Benítez la agarró afuera del área y le dio de zurda para clavarla al ángulo. El bohemio festejó como un triunfo el empate y la muchachada de la tribuna contra la Expo Prado y de la platea del Viera despidió al equipo con el cántico “Wanderers no se va”, tras un punto clave para zafar del descenso y mantenerse firme en el Clausura.

Nicolas Cabral, de Wanderers y Francisco Calvo, de Nacional, el 12 de setiembre en el Parque Viera. Foto: Rodrigo Viera Amaral

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