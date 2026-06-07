Intermedio: Peñarol cerró el semestre venciendo 1-0 a Cerro

Abel Hernández, de Peñarol, el 7 de junio, festejando el gol de la victoria contra Cerro en el estadio Luis Tróccoli. Foto: Ernesto Ryan

Abel Hernández metió el gol del triunfo en la primera que tocó, en un partido donde el carbonero volvió a jugar mal.

En un partido malo, trabado y con escasa intensidad, Peñarol consiguió el resultado. Fue lo único valioso de la tarde para el carbonero, que volvió a jugar mal, pero con poco le alcanzó para vencer a un rival que sigue en zona de descenso y último en la tabla anual.

Para el olvido

El primer tiempo fue frío en la temperatura y en el clima, por jugarse sin público. El trámite comenzó con los dos equipos pisando el área rival, pero rápidamente se pinchó. Ambas oncenas intentaron jugar por abajo en un terreno que se presentó con mucho verde, pero irregular en su piso. La pelota en varios pasajes fue a los saltos, costó el control y todo eso atentó contra la dinámica.

Dentro del flojo panorama, Peñarol fue levemente superior en sus intenciones, aunque le costó finalizar bien las ocasiones, reiterándose en centros cortos. Hubo dos incidencias claras, una de Javier Cabrera en la recta final del primer tiempo, donde ingresó al área, pero remató cruzado y desviado.

Augusto Cambón, de Cerro, y Mauricio Lemos, de Peñarol, el 7 de junio, en el estadio Luis Tróccoli. Foto: Ernesto Ryan

A los 20 minutos tuvo un penal Facundo Batista tras una mano advertida por el VAR. El delantero remató mal y al medio y desvió Yonatan Irrazabal. Todo el banco carbonero protestó que el golero estaba adelantado, sin embargo, reglamentariamente sus pies estaban en el aire, pero sobre la línea de meta, lo que es válido.

Sobre el final, el encuentro estuvo más de diez minutos parado por una caída de Augusto Cambón, que debió ser retirado en ambulancia, aunque recién lo trasladaron del Tróccoli con el segundo tiempo en marcha, más de 25 minutos después de la incidencia. Como el encuentro no podía seguir en disputa sin ambulancia, no se podía ir la que tenía al delantero cerrense.

Cerro hizo poco por imponerse, destacando el trabajo de Jairo Amaro en la mitad de la cancha, clave con su trajín y ganando pelotas divididas, fue el mejor jugador de un rato de fútbol que no demorará en entrar en el olvido.

Abel en versión 2025: la que tocó fue gol

En el segundo tiempo, Abel Hernández mandó a guardar la primera que tocó. El delantero se ubicó bien sobre el segundo palo para definir en soledad, no llevaba un minuto en cancha.

La apertura del marcador no se presagiaba. Luego del gol, Cerro fue a buscarlo por la inercia del resultado adverso pero sin claridad. Apeló a algunos remates lejanos que contuvo bien Aguerre. Los pocos allegados cerrenses que pudieron ingresar a la tribuna empujaron al equipo hacia adelante.

Partido entre Peñarol y Cerro por la fecha 5 del Torneo Intermedio en el estadio Luis Tróccoli. Foto: Ernesto Ryan

El encuentro continuó siendo trabado en mitad de cancha, con muchas aproximaciones, pero sin peligro en los arcos. Diego Laxalt entró bien en el carbonero, se asoció por izquierda y generó el peligro de Peñarol, que se originó sobre la tribuna Brasil.

Alejandro Capuccio acumuló delanteros, pero Cerro no pudo imponerse y con el paso de los minutos fue perdiendo el balón para plantarse sobre el área rival. El locatario apeló a algún tiro de esquina que solamente ilusionó por estar un gol abajo.

Sin sufrimiento, Peñarol lo terminó cerrando lejos del arco de Aguerre y terminó el semestre con un triunfo que suma desde lo numérico, pero no mostró mejora futbolística.