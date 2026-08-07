Arranca el Torneo Clausura

Este viernes, en el Ubilla, se pone en marcha el último torneo del año y todo empieza a definirse; el estadio arachán sufrió daños por un temporal, pero la AUF ratificó el duelo entre Cerro Largo y Juventud que abre la fecha.

Con la consagración de Peñarol en el Intermedio, se cerró la primera parte de la temporada 2026 del fútbol uruguayo, que tiene al carbonero también como líder de la tabla anual, con 43 puntos, dos más que Deportivo Maldonado y Racing, sus escoltas.

Montevideo City Torque, Nacional, Montevideo Wanderers —los tres igualados con 35 unidades— y Albion (34) completan los puestos de clasificación a copas internacionales, mientras que, en la otra punta de la clasificación, Progreso es el más hundido —y prácticamente condenado— en la tabla del descenso, donde se vislumbra para el resto de la temporada una disputa entre Danubio, Cerro y Wanderers por escapar a ese fatídico destino.

Con esa foto, con la implementación de algunas nuevas reglas de juego y con el cervecero ya ubicado en la eventual definición del campeonato tras coronarse campeón del Apertura, arranca este viernes el Torneo Clausura, donde todo se decide.

La primera de lo último

La primera fecha del Clausura arranca este viernes a las 19.00, en el estadio Ubilla de Melo, donde Cerro Largo recibe a Juventud. Este jueves, sobre la tarde, hubo tormenta y vientos fuertes en la capital arachana, y se derrumbó uno de los muros laterales del estadio, lo que puso en duda el inicio de la etapa. Sin embargo, desde la Mesa Ejecutiva de la AUF confirmaron a la diaria que el partido se jugará tal como estaba previsto, luego de diseñar un plan de contingencia que fue aprobado por la comisión de seguridad.

El duelo entre arachanes y pedrenses es uno de mitad de tabla, sin grandes objetivos en juego, aunque Cerro Largo puede aspirar, con un buen torneo, a pelear por una clasificación internacional; Juventud, un tanto lejos de dicha ambición, pero también de riesgos en la zona baja, pretende de la mano de Sergio Blanco el crecimiento y la consolidación de un equipo que no repitió la buena temporada anterior.

El fútbol continúa el sábado en la mañana, en el Parque Palermo. Desde las 11.00, Central Español, que busca recuperar la senda que de algún modo perdió durante el Intermedio, después de un muy buen Apertura, recibe a un Progreso obligado a hacer un torneo perfecto si quiere escapar del descenso.

En la tarde del sábado, a las 15.00, Liverpool recibe a Albion en su escenario de localía prestada, el Parque Viera, en lo que se perfila como un partidazo, por juego y por planteles involucrados. El equipo de Jorge Fossati, de campaña muy irregular, quiere volver a ser protagonista en la definición del Uruguayo, y el primer paso firme necesario será ante el pionero que dirige Federico Nieves, sólido y de gran temporada tras su ascenso.

El plato fuerte del sábado será en la rápida cancha sintética del estadio Charrúa, a las 18.30, donde el Torque de Marcelo Méndez buscará bajar al líder de la anual y reciente campeón del Intermedio, un Peñarol que llega envalentonado y reforzado, con el objetivo manifiesto de quedarse con este torneo.

El domingo empieza con un atrapante duelo, trascendental en la tabla del descenso. A las 11.00, en el María Mincheff de Lazaroff, Danubio —que tendrá el reestreno de Gustavo Matosas como DT— recibe a Cerro. El ganador, si es que hay uno, sacará una ventaja crucial ante un rival directo en la zona baja.

Defensor Sporting es otro equipo que pretende encaminarse después de una mala primera parte de la temporada. En la última del Intermedio, el equipo de Mauricio Larriera consiguió su primera y única victoria en el torneo, lo que ofrece un buen antecedente para recibir, el domingo a las 15.00, a Wanderers en el Franzini. Como se dijo, el bohemio está complicado con el descenso, pero el equipo de Mathías Corujo viene en franco ascenso y cerró el Intermedio invicto, aunque no pudo revalidar su gran racha en la final.

A las 18.30 de la jornada dominical, Nacional recibe a Boston River en el Gran Parque Central. Son horas complicadas para el equipo de Jorge Bava, que viene de ganarle con lo justo a Progreso, después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana y de una serie de derrotas locales que lo dejaron demasiado abajo en la anual. El tricolor tendrá la obligación ante el sastre de Ignacio Ithurralde, que no tiene grandes aspiraciones para el cierre del año.

El último partido de la primera fecha del Clausura se juega el lunes, y promete un gran atractivo. Deportivo Maldonado y Racing, dos de los protagonistas de la temporada, igualados por detrás de Peñarol en lo alto de la tabla acumulada, chocan en el Campus de Maldonado a las 19.00.