Confirmada la presentación de Diego Forlán en la selección uruguaya

La AUF anunció para el próximo lunes la presentación oficial del nuevo técnico celeste, que este jueves ya empezó sus trabajos con la sub 20.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que el próximo lunes 10 de agosto se hará la presentación oficial de Diego Forlán como nuevo entrenador de selecciones uruguayas.

En el evento, que tendrá lugar desde las 14.00 en el hall del palco oficial de la tribuna América del estadio Centenario y será transmitido en vivo por AUF TV, Forlán dará una conferencia de prensa que marcará el puntapié inicial de su ciclo como director técnico de la sub 20 y como director técnico interino de la selección mayor.

Forlán, que como entrenador suma un puñado de partidos en Peñarol y en Atenas –en segunda división–, será el sucesor de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya en un cargo interino, subordinado a la decisión definitiva sobre el próximo DT que deberá tomar el nuevo ejecutivo de la AUF, después de las elecciones que se llevarán a cabo en los primeros meses de 2027. En esta capacidad, Cachavacha será el encargado de liderar a la celeste durante su gira por Asia en el mes de setiembre, donde ya tiene fechas y rivales confirmados.

Pero la prioridad para el nuevo técnico es el trabajo con la selección sub 20, equipo que se prepara para competir, primero, en los próximos Juegos Odesur 2026 y, luego, en el Sudamericano a inicios de 2027, en el que buscará la clasificación al Mundial de la categoría, a realizarse en Azerbaiyán y Uzbekistán más tarde ese año.

En la primera de esas competencias, Forlán no estará al mando del equipo por estar en Asia con la selección mayor, por lo que su ayudante, Santiago Espasandín, junto con Diego Ruso Pérez, serán los responsables de conducir a los juveniles en el torneo que se disputará en Santa Fe, Argentina.

Forlán ya comandó, este jueves, los primeros trabajos del combinado celeste sub 20, con el grupo de convocados que ya se dio a conocer la semana pasada.

La AUF siguió de cerca los primeros pasos del nuevo técnico en el Complejo Celeste y difundió varias imágenes y videos con el arranque del ciclo de Forlán, incluyendo un breve video acompañado por la descripción “la vuelta de la leyenda”, al ritmo blusero de los Black Keys, y otro video donde se pueden ver en acción al equipo y al DT.