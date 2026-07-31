50 disciplinas serán representadas por Uruguay en los Juegos Odesur

La celeste tendrá la delegación más extensa de su historia e irá por varias medallas.

Los Juegos Odesur 2026 en Argentina serán los primeros con más de 50 disciplinas participantes; Uruguay tendrá deportistas compitiendo en 50 de ellas, 15 más que en el torneo de 2022. El torneo se desarrollará, entre el 12 y el 26 de setiembre, en tres sedes: Rosario, Santa Fe y Rafaella, por lo que Uruguay viajará al país vecino con la delegación más grande de la historia del país. La cantidad de deportistas exactos que competirán por nuestro país se confirmará dentro de algunas semanas.

Atletismo, bochas, bowling, boxeo, canotaje de velocidad, ciclismo BMX freestyle, ciclismo MTB, ciclismo pista, ciclismo ruta, ecuestres en adiestramiento, ecuestres en evento completo, ecuestres salto, esgrima, esports, fútbol en la rama masculina y en la femenina, gimnasia artística, golf, handball, hockey, judo, karate, luchas, natación carrera, natación artística en dueto, natación artística en equipo, natación en agua abierta, waterpolo, remo olímpico, remo coastal, rugby seven, surf, taekwondo, patín artístico, skateboarding, pádel, pelota frontball, pelota trinquete, pelota frontón, pentatlón moderno, pesas, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vóley playa y vela son los deportes en los que participará Uruguay.

El torneo

Para los próximos juegos se espera la participación de más de 7.000 atletas de los 15 países inscriptos: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Paraguay, Panamá, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Se trata de un torneo de alto nivel porque en muchas de las disciplinas los atletas pelearán para clasificar a los Juegos Panamericanos 2027.

Avance celeste

El crecimiento en la participación del país en los deportes olímpicos es un hecho que se refleja en la diferencia con los Odesur 2022, cuando hubo 324 deportistas uruguayos de 35 disciplinas. Ese año la celeste se lució con 40 medallas, mejorando significativamente lo logrado en Cochabamba 2018 –cuando se consiguieron 32 medallas, cinco de ellas de oro– y sosteniendo una tendencia de crecimiento con relación a las 12 medallas de 2014, tres de ellas de oro.

Con esta realidad, el objetivo de Uruguay es cosechar una cifra histórica de medallas. Para mejorar la participación en la edición anterior debe superar las siete de oro, 14 de plata y 19 de bronce –noveno lugar del medallero al igual que cuatro años atrás–. De ese número, 26 medallas provinieron del deporte masculino, diez del femenino y cuatro de disciplinas mixtas, además del logro de bronce en el adiestramiento ecuestre mixto –aunque fueron solamente mujeres las que representaron a la celeste–.

Fe en las medallas

Uruguay se encuentra en el mayor momento de destaque en cuanto al deporte olímpico gracias a lo hecho por Julia Paternain, la primera uruguaya en ganar una medalla en el Mundial de Atletismo, al giro histórico de Thomas Silva y a las excelentes representaciones que el país acostumbra a tener en el atletismo en pista, el remo, el ciclismo, entre otros.

A su vez, varios de los deportes colectivos tienen posibilidades reales de acceder al podio: el fútbol, el handball y el rugby en ambas ramas de la disciplina –masculina y femenina– son algunos de ellos.