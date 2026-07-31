Ignacio Ruglio aseguró que habla con Nicolás de la Cruz “todos los días”

Peñarol se prepara para las elecciones presidenciales que se realizarán a fin de año y está en el proceso de confirmación de las candidaturas. Si bien Ignacio Ruglio todavía no se presentó, los rumores indican que lo hará y que la campaña ya inició con acciones como la búsqueda de sumar a sus filas a Nicolás de la Cruz.

Varios dirigentes aurinegros confirmaron que el actual futbolista de Flamengo de Brasil tiene intenciones de salir del equipo para retornar al fútbol uruguayo jugando en Peñarol. Si se considera que el mediocampista de 29 años no tuvo la participación esperada en el conjunto brasileño, la posibilidad de salida es un hecho.

El potencial de De la Cruz estuvo en la mira cuando el doctor del Fla sostuvo que tenía una “lesión crónica e irreparable”, lo que luego se desmintió por parte del club y, si bien no tuvo mucha participación en el equipo desde ese entonces, jugó los tres partidos del Mundial 2026 con la selección uruguaya.

“Ayer fue el último contacto que tuve con De la Cruz, hablamos todos los días. Los futbolistas tienen contratos que cumplir, tenemos que esperar cómo se va dando la situación y las señales que le van dando a él en Flamengo. Hablo día por medio con Nico”, sostuvo Ruglio este jueves en conversación con Esto es fútbol de Carve Deportiva.

“Lo de Nico de la Cruz hay que seguir trabajándolo en silencio, es una negociación difícil y complicada por el tipo de jugador que es. Vamos a hacer todo lo posible para que esté con nosotros; una alta de esa calidad siempre viene bien”, agregó el presidente de Peñarol. Recordó que el jugador tiene contrato en Brasil, en un equipo “con un inmenso presupuesto, con muchísimos hinchas”, pero que ante la posibilidad de salida se hará todo lo posible para que llegue al conjunto mirasol.

En el sentido opuesto, sobre el mercado de pases, Ruglio contó de las posibles salidas, que son las de Leandro Umpiérrez, Brian Barboza y Nahuel Herrera: “El ideal con Nahuel es venta ahora con salida en diciembre, dependiendo del monto y las condiciones que podamos poner”. A su vez, aclaró que Eric Remedi no tiene ninguna posibilidad de salir porque no tiene cláusula. Ni aunque venga el Real Madrid a buscarlo, no hay chances”, alegó.

Hay elecciones que hacer

Sobre la oportunidad de presentarse como candidato para ser reelecto como presidente de Peñarol, Ruglio aclaró que la decisión está tomada hace un año, pero que aún no lo quiere comunicar. Aseguró estar “con fuerzas”, pero “no tanto como antes”, y recordó que quiere saber quiénes se van a candidatear: “Yo tengo mi decisión muy tomada hace más de un año, y cada día estoy más convencido de que está muy tomada, pero nunca es lo mismo saber quién va a quedar en el club. Quiero ver quiénes se van a candidatear: si están amagando y van a ir o si realmente no van a ir. Todos sabemos el baile que estamos bailando y quiénes tenemos posibilidades de ganar la elección y quiénes no”, dijo.

Sostuvo que “ninguno de los candidatos se anima a decir quién va a ir porque no se deciden. Todo el mundo me pregunta a mí cuándo me voy a postular, pero yo soy el actual presidente y estoy en un período de pases, viendo la gestión diaria del club, si podemos traer a Nico [de la Cruz] y si Thiago Espinosa está habilitado o no”, en referencia al partido de este sábado en el que Peñarol enfrentará a Cerro Largo y Diego Aguirre no podrá utilizar a su nueva incorporación.

Espinosa fue inscrito antes de que se juegue la fecha 7, pero desde AUF indicaron que para jugar debió serlo antes de la fijación de esta última fecha, en el entendido de que se fijó nuevamente luego del paro de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

Por otra parte, Ruglio aseguró que el resultado del clásico del Clausura tendrá “cero peso” en su decisión de postularse a una reelección y afirmó que es algo que “no está vinculado”.

Consultado sobre si la presencia de los candidatos confirmados -Juan Pedro Damiani, Jorge Barrera, Carlos Lazzarino, Pablo Schiavi, Freddy García y Santiago Sánchez- condicionan su participación, respondió: “Voto a Santiago Sánchez”. Y aseguró que hay “muchos menos candidatos” que en elecciones pasadas, pese al importante número de opciones que se han postulado como posibles futuros presidentes carboneros.

Por último, acusó a algún candidato de querer aparecer públicamente solo durante la campaña electoral: “Las elecciones de Peñarol son una excelente oportunidad para gente que quiere cobrar imagen. Salen, se postulan, tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete meses de fama y después desaparecen y siguen con su vida diaria. Te puedo nombrar 20 casos. Hay infinita gente en eso. Tienen sus carreras ya hechas y encuentran la veta de estar en el radar y que les hagan notas durante algunos meses. Nada nuevo bajo el sol”, finalizó.