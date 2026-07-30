Copa Sudamericana: clasificaron Cienciano, Vasco da Gama y Bragantino

Alejandro Hohberg, de Cienciano, el 29 de julio, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, Perú.

Noche de definición en la Copa Sudamericana con tres nuevos clasificados a octavos de final; avanzaron los tres locatarios y hay una estadística de peso: hasta el momento, todos los que recalaron en el repechaje provenientes de la Sudamericana vencieron a los que llegaban de la Copa Libertadores.

De forma agónica, Vasco da Gama le ganó 1-0 a Independiente Medellín. Thiago Mendes anotó el único gol a los 85 minutos en el equipo donde fue suplente José Luis Pumita Rodríguez. En el elenco colombiano fue titular y vio la amarilla el zaguero Joaquín Varela, mientras que Salvador Ichazo estuvo en el banco de suplentes. El ganador enfrentará a Olimpia de Paraguay en octavos de final.

El otro brasileño que avanzó fue Bragantino, que también superó con lo justo a Sporting Cristal 1-0, con gol de Pedro Henrique en el segundo tiempo, tres minutos más tarde de que fuera expulsado Martín Távara en el elenco peruano. Agustín Sant'Anna fue titular en el ganador, Ignacio Sosa entró a los 84 minutos y Guzmán Rodríguez estuvo en el banco pero no entró. Ahora tendrá duelo ante otro equipo de su país: Atlético Mineiro.

La gran sorpresa la dio Cienciano en Perú, que goleó 4-0 a Lanús y salvó con creces tras la derrota por dos goles en Argentina. El uruguayo nacionalizado peruano Alejandro Hohberg marcó dos goles; también hubo un doblete de Carlos Garcés. Maximiliano Amondarain, Santiago Arias y Cristian Souza fueron titulares en el elenco peruano, y Gonzalo Falcón estuvo en el banco. Los incaicos chocarán ante Botafogo.

Las últimas tres: ¿dónde ver los partidos de esta noche?

Tres cotejos le ponen la tapa a la fecha y dejarán armado el cuadro de octavos de final. Bolívar, con Martín Cauteruccio de titular, visita a Gremio a las 19.00 en Porto Alegre; los bolivianos vienen de ganar 3-2 en la altura. El ganador se cruzará con San Pablo. Este encuentro será televisado por Directv y su plataforma digital DGo.

A las 21.30, O'Higgins de Thiago Vecino intentará revertir el 1-0 de Boca Juniors en la Bombonera. En el xeneize estarán a la orden Leandro Lozano, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel. Quien pase va con Recoleta de Paraguay en octavos de final. Va por la pantalla principal de ESPN.

A la misma hora, Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto y con Franco Fagúndez en cancha, va contra Caracas en Venezuela; los colombianos ganaron 2-0 en casa. Al que clasifique lo espera River Plate. Televisa ESPN 2.