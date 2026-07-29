Copa Sudamericana: Santos clasificó con Oliva de titular

Rony y Neymar, de Santos, el 28 de julio, en el estadio Urbano Caldeira, en San Pablo, Brasil.

El equipo brasileño enfrentará a Macará, de Ecuador, en octavos de final; hoy se definen otras tres series.

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Santos le había ganado a Universidad Central 4-1 en Venezuela, por lo que viajó a Brasil con la clasificación prácticamente asegurada. Para confirmar, se quedó con el triunfo 4-2 de locatario y aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde chocará con Macará, de Ecuador, equipo donde militan los uruguayos Rodrigo Rodríguez, Santiago Etchebarne y Franco Posse.

Los venezolanos comenzaron como para soñar con la hazaña; antes del minuto estaban ganando con tanto de Miguel Sosa, pero el empate del boliviano Miguel Terceros frenó todo tipo de remontada. Gabigol, en dos oportunidades, y Gabriel Menino completaron los tantos de Santos, mientras que Gonzalo Mottes puso el segundo de Universidad Central.

Christian Oliva fue titular y completó todo el partido en el ganador; el volante ex Nacional está teniendo un buen rendimiento y es de los jugadores fijos tanto en el torneo local como a nivel continental. Neymar, que viene sumando minutos de a poco luego del Mundial, ingresó en el segundo tiempo.

Santos jugará primero de local ante Macará, el martes 12 de agosto a las 21.00, y cerrará la llave en Ecuador una semana después a la misma hora.

¿Dónde ver los partidos del miércoles y qué uruguayos juegan?

Hay tres partidazos con series que están abiertas. Vasco da Gama, de José Luis Pumita Rodríguez, recibe a Independiente Medellín a las 19.00; en el elenco colombiano se anuncia como titular a Joaquín Varela, mientras que en el banco estarán Salvador Ichazo y Enzo Larrosa. La ida fue 2-2.

A las 21.30 hay dos encuentros: Bragantino ante Sporting Cristal en Brasil, con Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa e Ignacio Laquintana en el local y Leandro Sosa como número puesto en el lateral derecho visitante; la ida fue un divertido 0-0.

En Perú, el Lanús de Gonzalo Pérez visita a Cienciano con el objetivo de cuidar el 2-0 que logró en Buenos Aires; en el locatario estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Alejandro Hohberg y Cristian Souza.

El encuentro entre Cienciano y Lanús lo televisará ESPN en su pantalla principal, mientras que los otros dos encuentros serán exclusivos de Directv y su plataforma digital DGo.