Dio batalla pero no alcanzó: Nacional eliminado de la Sudamericana

El tricolor le ganó a Tigre en Victoria, pero cerró la llave con un global 2-4 en contra y se despide de la actividad internacional por la temporada; los argentinos serán rivales de Torque en octavos de final.

Nacional no pudo torcer una historia que ya parecía sentenciada luego del 0-3 de la ida en el Gran Parque Central, aunque por momentos la ilusión estuvo viva. El equipo de Jorge Bava hizo un gran primer tiempo –la base sobre la que deberá construir un equipo malherido– y se puso a tiro del resultado, con goles de Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, pero se quedó en el segundo, cuando Tigre consiguió el descuento y sentenció las chances tricolores.

Un plan casi perfecto

Nacional hizo todo lo que tenía que hacer en el arranque, con convicción y, sobre todo, con efectividad. Cambió la actitud, impuso condiciones, dominó y jugó casi siempre en campo rival, con una agresiva presión tras la pérdida y un convencimiento superior a la hora de disputar las divididas, que le dio resultados rápidos y dejó sin respuesta a Tigre, en un trámite exactamente opuesto al de la ida.

Apenas pasados los diez minutos, Gonzalo Pity Martínez recibió en su campo, pero, obligado por la intensa presión, empezó a recorrer camino rumbo a su propio arco y, apretado, la quiso limpiar para la defensa, sin percibir que Maxi Gómez estaba en medio de los zagueros. El 9 recibió el pase rival al borde del área, la acomodó para su derecha y sacó un latigazo cruzado impresionante para el primer descuento. Tigre acusó el golpe del gol y del error de uno de sus mejores jugadores con pelota al pie.

Sobre la media hora, el ritmo del tricolor seguía siendo intenso y dominante –en la contención y la recuperación fue notable el primer tiempo de Lucas Rodríguez, que ingresó como titular en lugar del suspendido Bruno Zuculini, expulsado en el partido de ida– y fue Tomás Verón Lupi el que ganó una pelota en la mitad de la cancha, tocó y recibió la devolución para levantar un centro a media altura para Silvera, que definió de primera sobre el primer palo. Inicialmente el línea marcó fuera de juego, pero tras la revisión del VAR se ratificó el gol lícito.

Con dos goles en media hora y el dominio del juego, la primera parte del plan se había cumplido a la perfección. Después del segundo gol el ritmo del partido bajó. Antes del entretiempo el tricolor armó otra muy buena jugada de ataque que pudo igualar la serie, pero un buscapié de Verón Lupi no prosperó; el matador de Victoria apenas se acercó con una de pelota quieta que trajo reminiscencias de aquel primer gol en el Gran Parque Central.

Un poco antes de la orilla

En el segundo tiempo, el trámite se emparejó. Nacional no tuvo la misma intensidad en la presión y Tigre empezó a manejar más la pelota. Después de unos minutos de juego cortado e impreciso, fue el equipo argentino el que empezó a animarse más. Al tricolor quizá le pasó factura la intensidad inicial y empezó a cometer errores y pérdidas.

Promediando el complemento, el buen puntero de Tigre Santiago López anotó un gol anulado por offside –no condujo bien el ataque Ignacio Russo, autor de un golazo en la ida– y erró otra chance clarísima, mano a mano ante Alexis Martín Arias, después de un error de Agustín Rogel que le dejó la pelota servida dentro del área.

Fueron avisos. Nacional no pudo volver a tomar el control del partido y no volvió a atacar. El ingreso de Nicolás Lodeiro por Agustín Dos Santos y más tarde de Rodrigo Martínez por Verón Lupi no le dieron resultado. Una pelota mal jugada por Lodeiro derivó en un gran contragolpe de Tigre que, esta vez, en la tercera y vencida, López mandó a la red para tirar abajo las ilusiones tricolores.