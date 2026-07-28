A todo o nada: Nacional visita a Tigre por la Copa Sudamericana

Luciano Boggio y Baltasar Barcia, de Nacional, y Gonzalo Martínez, de Tigre, el 21 de julio, en el Gran Parque Central.

El tricolor va a trazarse “objetivos cortos” para enfrentar el 3-0 en contra del partido de ida.

Nacional se mide con Tigre este martes a las 19.00 en el estadio José Dellagiovanna de Argentina, por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, al que el tricolor llegó por haber quedado tercero en su grupo de la Libertadores.

Sin un horizonte positivo tras el 0-3 recibido en el Parque Central, previo a partir rumbo a Buenos Aires, Jorge Bava habló en conferencia de prensa y contó la estrategia de Nacional para este cotejo, que será trazarse “objetivos cortos” para poder enfrentar un partido difícil a nivel psicológico, por estar Nacional obligado a convertir al menos tres goles para poder acceder a la pelea por el lugar en octavos de final que esta llave otorga.

En ese contexto, el entrenador habló de cómo tiene que actuar de ahora en más su combinado, en el entendido de que atraviesa un momento crítico: “Es cuestión de destrabar este momento, de que se hilvanen buenos resultados para que fluya el fútbol que todos creemos que ellos pueden dar y que están capacitados para dar”, sostuvo, esto último refiriéndose a sus jugadores.

Las oncenas

Teniendo en cuenta el último entrenamiento de los albos antes de partir para concentrar en Argentina, el equipo tendrá tres variantes con respecto al primer partido de esta llave. Lo primero es que no será de la partida Sebastián Coates, que sufrió un desgarro y estará varias semanas sin poder jugar al fútbol. Tampoco se presentará Bruno Zuculini por suspensión. Para sustituirlos, el DT contará con Agustín Rogel y Lucas Rodríguez. Para acomodar el equipo con esas bajas, saldrá Baltasar Barcia y se meterá Tomás Verón Lupi en la alineación.

Por lo tanto, los uruguayos saldrían a la cancha con Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Agustín dos Santos, Rodríguez y Verón Lupi; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Mientras que el locatario, dirigido por Diego Dabove, formaría con la misma oncena que ya enfrentó a los de La Blanqueada: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo.

Con público de ambos equipos

La concurrencia de hinchas de Nacional estuvo en duda tras los incidentes que se originaron en Montevideo luego del primer partido entre ambos equipos. Por ese motivo, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, trabajó para no permitir la presencia de la parcialidad visitante en el cotejo, pero los clubes implicados hicieron gestiones para evitarlo. Tras ponerse de acuerdo, Nacional recibió 2.500 entradas para su parcialidad.

Tras el acuerdo institucional, las autoridades indicaron que intensificarán el operativo de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente o posibilidad de cruce entre las hinchadas en lo previo, durante y luego del partido.

El punto de encuentro para los hinchas de Nacional será el Canil del Paseo Costero, ubicado entre la ciudad y el escenario del partido, en Tigre, precisamente en la intersección de General José de San Martín y Raúl Ricardo Alfonsín, en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Los hinchas visitantes ingresarán por un cordón de seguridad que tendrá ingreso por Avenida Libertador y llegarán a la cancha por las calles Guido Spano y Moreno, donde se encuentra la cabecera visitante.