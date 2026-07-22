Fiscalía investiga disparos contra hinchas de Tigre, que resultaron con una persona herida

El incidente ocurrió luego de la derrota de Nacional por la Sudamericana; la víctima fue dada de alta.

En la noche del martes, luego de la derrota 3-0 de Nacional frente a Tigre por la Copa Sudamericana, uno de los ómnibus que trasladaba a hinchas del club argentino recibió impactos de bala y un hombre de 57 años resultó herido.

El ataque ocurrió en la ruta 1 y Camino Cibils, donde estaban estacionados los ómnibus de la parcialidad argentina, previo a trasladar a los hinchas al país vecino. Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, la víctima fue trasladada al Centro Coordinado del Cerro, donde fue asistida y dada de alta.

La Fiscalía de Flagrancia de 4° turno, a cargo de Carlos Sastre Stopingi, investiga el caso y lleva adelante diversas actuaciones, junto con distintas unidades policiales, para detener a los responsables.

El hincha, que recibió impactos de bala, relató a Telemundo que identificó a unas cuatro o cinco personas como los atacantes. En el ómnibus “apagaron las luces para dormir y por la ventana vi un fogonazo y me di cuenta de que eran tiros. Le dije a mi hija, que estaba al lado mío, que se tirara al piso, yo me tiré arriba de ella y cuando levanté la mano [una bala] me pegó en el brazo y otra bala me destrozó el dedo gordo de la mano izquierda”, señaló.

Este miércoles de tarde, tras una reunión del comando unificado de la Policía, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que la hinchada de Tigre viajaba en 16 ómnibus y dos de ellos recibieron impactos de bala en las proximidades del barrio Maracaná. “Lo que podemos establecer es que se trató de disparos que provinieron de una zona alta”, acotó.

“Había una fuerte custodia sobre los ómnibus, pero es claro que utilizaron de manera cobarde un posicionamiento para tirar y luego esconderse. La Dirección de Investigaciones y todo nuestro equipo, que trabajaron toda la noche, van en busca de esos objetivos, que ya están identificados”, acotó.

Consultado sobre si los atacantes están vinculados a la hinchada de Nacional, Clavijo dijo que en el lugar donde encontraron la “evidencia balística” hay columnas y muros “pintados con los colores del Club Nacional de Football”.