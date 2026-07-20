El fiscal Gilberto Rodríguez investigará la denuncia contra Jorge Bermúdez

El fiscal Gilberto Rodríguez será el responsable de investigar la denuncia contra el dirigente sindical de la Federación Uruguaya de la Salud Jorge Bermúdez por desvío de fondos del sindicato por unos cinco millones de pesos.

La denuncia fue presentada a mediados de junio y la semana pasada fue designada a través del sistema aleatorio a la Fiscalía de Delitos Complejos de tercer turno, a cargo de Rodríguez. La denuncia fue realizada por la FUS, que nuclea a trabajadores no médicos del sector privado, luego de que una auditoría detectara irregularidades y presuntos desvíos de fondos, durante los últimos diez años, que incluyen el pago de la tarjeta personal de Bermúdez con fondos de la FUS, según plantean los denunciantes.

El resultado de la auditoría señala que se detectaron retiros de fondos por parte de Bermúdez con “falsas asignaciones”, por lo general en el rubro de viáticos, a través del retiro de 7.000 pesos por varios años. Por otra parte, denunciaron que durante su desempeño en la Secretaría General y en el área de formación aumentaron los gastos, y la documentación que justifican los egresos apenas alcanza el 10%.

Bermúdez fue secretario general de la FUS entre 1998 y 2024. En mayo de 2024 perdió las elecciones y fue expulsado del sindicato en octubre de 2025 a raíz de los resultados de la auditoría.

Cambios en Fiscalía

En otro orden, Rodríguez fue designado para subrogar la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, en donde estaba Alejandro Machado, quien fue trasladado a la Fiscalía de Cibercrimen. Si bien a fines de mayo se anunció que iba a ser Diego Pérez el fiscal titular, la designación quedó en suspenso al menos hasta el 31 de julio. Según explicó Pérez a la diaria cuando se le ofreció la posibilidad de asumir en Delitos Complejos, planteó a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que precisaba algunas semanas para cerrar algunos casos pendientes que tiene en su fiscalía de Flagrancia, lo que en principio fue aceptado por Ferrero.

La fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno tiene a estudio la causa que investiga la estafa en República Ganadera, el caso Cardama y la causa derivada del caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, que investiga a varios funcionarios del período pasado por la destrucción en Torre Ejecutiva de un documento certificado con una conversación entre el entonces subsecretario del Interior Guillermo Maciel y quien fuera la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, que daba cuenta que el gobierno sabía que Marset era un “narco peligroso” antes de entregar el pasaporte.