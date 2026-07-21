Conexión Ganadera: el pasivo alcanza los 387 millones de dólares

El síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavattone, presentó el informe con la verificación de créditos de acreedores de Conexión Ganadera y el inventario con el que dio los números oficiales de la situación del fondo ganadero. De esta manera determinó la existencia de un pasivo de 387,6 millones de dólares, según los documentos presentados ante el juez de Concurso Leonardo Méndez.

En el documento, al que accedió la diaria, Ciavattone plantea que el crédito que tienen los acreedores “es derivado de daños y perjuicios verificados como consecuencia de la malversación de sus fondos”. “Si bien los inversores que contrataron con la concursada pactaron una renta ganadera o interés remuneratorio fijo, la realidad indica que en ningún caso este llegó a generarse. Muy por el contrario, con los recursos existentes en la masa activa de los concursos ni siquiera puede restituirse el capital invertido”, afirmó el síndico.

En cuanto a la masa activa de Conexión Ganadera, el documento estima un total de 802 millones de unidades indexadas (UI), unos 115,6 millones de dólares, con la cotización del dólar a 43,2 y de la UI a 6,2, que son los valores registrados cuando se decretó el concurso, en febrero de 2025. Ese activo está conformado por 359 millones de dólares de cuentas a cobrar, de las cuales se restaron 293 millones por considerarlos incobrables. Finalmente, la diferencia entre el activo y el pasivo de Conexión Ganadera es de 272 millones de dólares.

El síndico explicó que la mayor parte de lo producido por venta de ganado proviene de Hernandarias XIII porque era la principal tomadora de ganado y Conexión Ganadera, en su carácter de consignataria, no podía registrar animales a su nombre en el Sistema Nacional de Información Ganadera. Ciavattone explica que los inversores firmaban sus contratos con Conexión Ganadera, que recibía los fondos, y en los contratos se incorporaba la figura del tomador, responsable de cuidar el ganado y llevara adelante el proceso productivo para generar el rendimiento prometido a los inversores. Por eso durante el concurso se definió que el ganado y el dinero producido por su venta fueran incorporados a la masa activa del concurso de Conexión Ganadera, y no de Hernandarias XIII.

Entre los créditos a favor de Conexión Ganadera figuran cuentas en el Banco República, el Scotiabank y el HSBC, con créditos que van desde los 3.000 a los 46.000 dólares; los tomadores de ganado como Hernandarias XIII, con créditos de 276 millones de dólares; Pasfer, con 10,8 millones de dólares; Gladenur con 2,9 millones de dólares, y el frigorífico Casa Blanca, al que se le reconoce un crédito a favor de Conexión Ganadera de 8,3 millones de dólares. Además, el activo cuenta con 45 millones de dólares en ganado encontrado en los campos de Hernandarias XIII.

Según supo la diaria, queda pendiente la verificación del crédito presentado por la Dirección General Impositiva (DGI), que se estima en unos 6,4 millones de dólares por concepto de impuestos impagos, principalmente correspondiente al impuesto a las rentas de las personas físicas, que la DGI reclama al considerar los fondos como un producto de actividad financiera. Al representar a la administración tributaria, el organismo tiene prioridad respecto de los otros créditos, tal como prevé el artículo 110 de la Ley Concursal.

A todo esto, continúa el proceso para la implementación del acuerdo alcanzado por los acreedores de Conexión Ganadera que fue homologado por el juez Méndez y que permitirá repartir unos 35 millones de dólares, producto del ganado vendido por el síndico desde enero de 2025.

El acuerdo que fue firmado por el 85% de los damnificados generó dos formas de liquidación. Por un lado, los acreedores que tenían ganado a su nombre, lo que incluye los contratos de bonos, pool y engorde, que cobrarán el 33,3% del precio de venta de cada animal; por otro, los que no tenían ganado a su nombre, que son principalmente los inversores en terneros, que cobrarán un 5% de lo que hubiesen cobrado en el fondo ganadero, contando los intereses. El acuerdo alcanzó al 90% del primer grupo y el 86% de los acreedores del segundo grupo.

El síndico presentará un plan de distribución que deberá ser aceptado por el juez Méndez, y luego corre un plazo de 60 días para concretar el reparto. Los acreedores que no firmaron el acuerdo quedan sujetos al proceso ordinario de concurso, para lo que se reserva un remanente destinado al cobro de sus créditos verificados.

Además, está pendiente la resolución del concurso de la herencia de Gustavo Basso –estimada en otros 35 millones de dólares–, que podría impactar sobre los acreedores de Conexión Ganadera, al igual que la definición sobre la condición de acreedora de la DGI y la responsabilidad de los tomadores externos, en el caso de que el juicio de concurso determine su responsabilidad.