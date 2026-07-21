Sanjurjo: aumento de los homicidios en el primer semestre es una “reacción a una estrategia” que implicó desplazamiento del delito

El gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del MI dijo que el esfuerzo para reducir la violencia en algunas zonas de la capital llevó a los delincuentes “a moverse hacia otros barrios aledaños o a Canelones”.

El lunes, el Ministerio del Interior (MI) informó que en el primer semestre de 2026 hubo 195 homicidios, lo que representó una suba de 6,6% frente al mismo período del año pasado. Consultado sobre las posibles causas detrás de este incremento, el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del MI, Diego Sanjurjo, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que durante el tercer trimestre del año pasado la cartera desplegó una “serie de estrategias” para “reducir los homicidios y los heridos por arma de fuego en algunos barrios de la capital que estaban particularmente complicados en su momento”, lo cual pudo implicar un corrimiento del crimen.

Sanjurjo dijo también que el análisis requiere una perspectiva “histórica”. “Lo que ha aumentado en Uruguay en las últimas décadas, como en toda la región realmente, son los homicidios que se cometen entre personas que son hombres jóvenes, de ciudades y donde generalmente hay un acercamiento o una asociación con mercados ilegales, sobre todo el de estupefacientes”, aseguró.

El jerarca consideró que los números reflejan que esa estrategia “fue exitosa”, porque “el final del año pasado tuvo una reducción interesante y los primeros tres meses de este año también mostraron una baja bastante significativa”. Sin embargo, en abril, mayo y junio esos indicadores “aumentan nuevamente”.

“Lo que puedo intuir –pero es lo que me dicen los números a mí– es que frente a esta estrategia nueva que estaba siendo exitosa para reducir la violencia en ciertos barrios, esto llevó seguramente a la delincuencia o a ciertos actores criminales a moverse hacia otros barrios aledaños o a Canelones, por ejemplo, donde vimos un aumento bastante considerable”, condensó.

En ese sentido, la calificó como “una reacción a una estrategia que estaba funcionando”, porque el aumento “es algo muy focalizado en ciertos territorios y en estos últimos tres meses del año”. Así, las estrategias “parecen haber sido eficaces para aquello para lo que fueron diseñadas”, pero hay un “cierto desplazamiento” de la violencia y la Policía debe “analizar esta situación, que lo viene haciendo, y ver cómo readecuarse”.

Entre las “noticias buenas” de los indicadores presentados este lunes, Sanjurjo destacó que “la mayoría de los indicadores delictivos muestran una baja”. Entre ellos, mencionó los descensos en la “violencia basada en género, homicidios por violencia basada en género, homicidios a parejas y exparejas, denuncias por violencia doméstica y delitos sexuales”, además de delitos contra la propiedad como “rapiñas, hurtos, abigeatos y robo de vehículos”. “A su vez, el total de delitos denunciados a la Policía también muestra una baja de 3,3%, lo cual también es importante”, apuntó.

Ningún ministro “logró bajar los homicidios”

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry cuestionó el informe del AECA en redes sociales con el argumento de que “elige años contra los que compararse” de forma arbitraria, e insistió con trasladar la medición al Instituto Nacional de Estadística. Sanjurjo respondió a su correligionario que en la página web del MI es posible “ver todos los años” y explicó que, a efectos prácticos para la presentación, se escogieron ciertos años para comparar con 2026 –2015, 2020, 2024 y 2025–.

“Podríamos haber escogido quizás otros años, pero es que no entraban en la diapositiva. Si uno va al informe que está en la web, que es de acceso público, uno va a ver la misma comparación pero con todos los años de la serie”, recalcó.

A su vez, el Partido Nacional pidió la remoción del titular del MI, Carlos Negro. Al respecto, Sanjurjo llamó a “ser conscientes” de que desde la vuelta a la democracia hubo “muchísimos ministros a cargo con diferentes formas de trabajar y formas de ser”, pero “no ha habido uno solo que haya logrado bajar los homicidios”, sino que únicamente descendieron durante la pandemia.

Decreto para controlar armas y municiones: esperan respuesta de Defensa

El MI prepara un decreto con el objetivo de controlar las armas y regular la tenencia de municiones. Consultado al respecto, Sanjurjo dijo que el decreto “ya tiene un borrador final desde el punto de vista del MI, pero está siendo todavía conversado con el Ministerio de Defensa Nacional”. “Todavía no hemos tenido una respuesta concreta sobre algunos artículos y por eso todavía no se ha presentado, pero la intención es hacerlo a la brevedad”, aseguró.

Sanjurjo señaló que en este semestre hubo “nuevamente un aumento del porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego”, una tendencia que “viene siguiendo Uruguay hace muchos años”, y motivó a la cartera a “solicitar que se endurezcan algunos controles”.