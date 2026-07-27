La B: tres líderes y el descenso al rojo vivo

Guillermo Pereira, de Fénix, por la undécima fecha de la fase regular de la Segunda División contra Atenas de San Carlos en el Parque Capurro. Foto: Fénix.

Plaza Colonia se sumó a Cerrito y Oriental de La Paz en la cima de la tabla; también ganaron Fénix, Paysandú y La Luz.

Se disputaron cuatro encuentros por la undécima fecha de la fase regular de la segunda división. Antes de la suspensión de la actividad, el fin de semana pasado, había ganado Oriental de La Paz, mientras que empataron Rentistas-Cerrito y Uruguay Montevideo-River Plate. El complemento fue entre sábado y domingo con cuatro cotejos.

Plaza Colonia le ganó 2-0 a Tacuarembó en el Goyenola y se sumó al lote de líderes, Pablo Adorno y Nicolás González marcaron para el ganador, ambos en el arranque del segundo tiempo. El local terminó con diez por la expulsión de Agustín Coitto.

Fénix, en el Parque Capurro, le ganó 1-0 a Atenas de San Carlos con gol de Sebastián de Marco en el minuto 95. Otra vez el equipo de Carlos Canobbio rescató unidades clave de forma épica, para seguir prendido en la tabla cerca de los líderes.

Paysandú, que parecía condenado al descenso, metió tres triunfos al hilo y empezó a sacar la cabeza, aunque sigue en zona roja. Esta vez fue 3-2 sobre Colón. Tomás Lerman puso en ventaja a los montevideanos, pero rápidamente igualó Luis López, en el segundo tiempo Leonardo Gómez y Vicente Pesce pusieron en ventaja a los sanduceros mientras que Ramiro Quintana descontó sobre el final para maquillar el marcador.

En el último partido del fin de semana, La Luz le ganó a Miramar Misiones en el Charrúa con solitario gol de Federico Rodríguez. El merengue es el equipo a alcanzar en el descenso: sumó un triunfo clave ante un rival directo y se mantiene a salvo, en la misma línea de Cerrito.

Posiciones

En la B suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se realizó a principio de temporada. Los que, por sus promedios, ocupen los últimos dos puestos descienden; por el momento son Uruguay Montevideo y Paysandú.

Plaza, Oriental y Cerrito tienen 28, Fénix 27, Colón y Rentistas 24, Atenas y La Luz 23, River Plate y Huracán 22, La Luz 20, Miramar Misiones y Uruguay Montevideo 18, cierran Paysandú y Tacuarembó con 17.