Liverpool le ganó a Defensor Sporting en el Franzini

El negriazul se impuso 2-1 de visita en el partido pendiente de la sexta fecha del Intermedio.

A la flamante montaña rusa y a la nueva torre de caída libre sumémosle el entretenido juego entre Defensor Sporting y Liverpool como otra de las destacadas atracciones que este sábado convocaron al público al Parque Rodó, en un día en que la temperatura invernal dio un respiro.

En un partidazo, violetas y negriazules se pusieron al día con el partido pendiente de la sexta fecha del Intermedio, ya los dos sin chances en el torneo, pero tras puntos vitales para la tabla anual, que los tiene por debajo de las expectativas para dos equipos acostumbrados a ser protagonistas del campeonato local, que buscan cambiar la pisada en la segunda mitad del año y conseguir alguna clasificación internacional.

Liverpool ganó con goles de Rubén Bentancourt y Nicolás Garayalde, quienes plasmaron en el marcador el dominio que ejerció el negriazul en el primer tiempo. El violeta, que sufrió mucho en defensa pero después atacó bien, consiguió el descuento antes del entretiempo con gol de Guillermo de los Santos, de cabeza, al igual que los dos de Liverpool.

El equipo violeta, al que el técnico Mauricio Larriera -llegado hace un par de semanas- busca darle forma, no hizo pie en el arranque. En cambio, los de Jorge Fossati se adueñaron del juego para llevar peligro constante al área violeta en la primera media hora de juego.

Antes de los diez, Bentancourt recibió sobre la derecha y combinó con Kevin Amaro, que llegó hasta la línea de fondo y la rescató justo antes de que saliera para mandarle la devolución al 9, que en carrera saltó para anticipar al defensor y cabecear a la red.

El segundo de Liverpool, un cabezazo en el que Garayalde, solo, no tuvo ni que saltar para conectar tras un tiro de esquina, llegó ya sobre el final de la primera parte, cuando la intensidad ofensiva del negriazul había mermado y el violeta buscaba tomar las riendas del partido para conseguir el empate.

Defensor armó un par de muy buenas jugadas que pudieron igualar el marcador, pero en una de ellas no pudo definir bien Brian Montenegro -hoy un poco peleado con la pelota-, y en la otra apareció el arquero Mathías Bernatene, que se quedó definitivamente con la titularidad en el arco negriazul, desde la lesión de Martín Campaña en el Campeón del Siglo, y cumplió con creces: en el segundo tiempo tapó otras dos pelotas de gol para sostener la ventaja negriazul.

En la última fecha, Defensor recibe a Cerro en el estadio Franzini, y Liverpool visita a Central Español en el Parque Palermo.

En cuanto al Intermedio, la sexta fecha se cierra este domingo con el choque entre Cerro y Racing en el Tróccoli, en el que el equipo de Sayago va por una victoria que lo deje en lo más alto de la tabla anual.