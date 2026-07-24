Jorge Bava: “Vamos por el buen camino”

En medio de la dura actualidad deportiva de Nacional, agravada por las recientes derrotas en el torneo local y ante Tigre por Copa Sudamericana, este viernes el director técnico, Jorge Bava, y el director deportivo del club, Sebastián Eguren, ofrecieron una conferencia de prensa para abordar la delicada situación que atraviesa el equipo, que volvió del período de inactividad por el Mundial desconectado y endeble.

Bava dijo que el grupo estaba todavía “un poco dolido” por el partido frente a Tigre, en el que sufrió una durísima derrota por el resultado y por la forma, pero puntualizó que también está “con muchas ganas y con mucha rebeldía de salir de esta situación”.

“Eso fue lo primero que noté al primer día de regresar al entrenamiento y creo que esas son las bases para salir en este momento. Somos todos conscientes de lo que estamos viviendo, todos tenemos un grado de responsabilidad, lo sabemos y la asumimos, pero bueno, hay una tesitura de salir adelante”.

Eguren, por su parte, señaló el respaldo de la institución al técnico, en quien mantiene “la misma confianza que el primer día” y “el convencimiento de todas las decisiones que fuimos tomando en cuanto a lo planificado” en el año.

“El diagnóstico que habíamos hecho de los de los porqués, de las cosas que nos venían ocurriendo y de hacia dónde íbamos, que fue conjuntamente con el cuerpo técnico, con el área deportiva y con la dirigencia, de qué cambios queríamos realizar, hoy los resultados no se nos dieron y el otro día recibimos un golpe importante porque la ilusión que nosotros teníamos de hacer un buen partido y dejar una llave abierta no se dio y es indudable de que haya un descrédito en cuanto a las decisiones que se tomaron” reconoció Eguren, antes de reafirmar: “Nosotros estamos con el mismo convencimiento y la misma fuerza de que esto va a ir a mejor, que las cosas van a mejorar y que el objetivo que no habíamos puesto de ser bicampeón uruguayo, estamos en el camino, obviamente y no somos necios de que el otro día dimos un paso atrás en cuanto a lo que nos queda”.

Bava expresó que “cuando no se dan los resultados, no hay solamente una razón, no hay un factor único, es multifacético”. En ese sentido, manifestó su tranquilidad por el trabajo que se lleva a cabo día a día. “El equipo se brinda, el equipo entrena, el equipo es receptivo, trata de cumplir, pero es obvio que cuando los resultados no se dan hay un grado de desconfianza y lo anímico juega un rol fundamental”.

Consultado sobre la autocrítica que se hace desde la gestión deportiva, ante un periodista partidario que señaló al equipo como “uno de los peores Nacionales de la historia”, Eguren aclaró: “La responsabilidad nuestra es máxima, por eso nosotros estamos sentados acá. Y la autocrítica, ¿cuál es? Obviamente que fue la que no hicimos anteriormente y los cambios que realizamos, eso es lo que yo te puedo decir. Obviamente que hoy es fácil después de un resultado 3-0 del que uno pueda pensar que todo lo que se hizo está mal. Yo estoy con el convencimiento de que lo que hicimos, más allá de que no dio un resultado inmediato, va a dar resultado en el futuro, sobre todo con el plantel que tenemos y con el cuerpo técnico que tenemos. Yo estoy convencido, si tengo que elegir, elijo los mismos”.

Por su parte, Bava concluyó: “No consideramos que hagamos todo bien, pero sí sabemos que vamos por el buen camino en cuanto al trabajo. Lo que es el trabajo, el profesionalismo, la exigencia, eso está todos los días. Trabajamos y nos ocupamos de la situación. Hacemos lo mejor posible”.