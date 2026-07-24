Darwin Núñez: ¿entre la vuelta a la élite y la MLS?

El delantero uruguayo volvió a entrenar con el Al-Hilal en Arabia, donde tiene un pie afuera del equipo, y su futuro es incierto.

Después de su presentación con la selección uruguaya en el Mundial, y tras unos días de descanso junto a su familia, Darwin Núñez se reincorporó a las filas del Al-Hilal de Arabia Saudita, que por estos días realiza su pretemporada en Austria.

El delantero uruguayo de 27 años cumple con sus obligaciones al presentarse en el equipo que dirige Simone Inzaghi, con el que tiene contrato vigente hasta mediados de 2028, aunque es muy probable que no sea tenido en cuenta. En febrero, Al-Hilal sumó al francés Karim Benzema, con lo que el equipo tuvo que liberar un cupo de extranjero y no inscribió a Darwin para la competencia local. Solo quedó elegible para la actividad internacional, pero Al-Hilal quedó eliminado de la Champions asiática en octavos, en un partido que el uruguayo tampoco jugó. No juega oficialmente con el club árabe desde febrero.

Antes del Mundial, crecieron en Europa los rumores de que Darwin Núñez rescindiría contrato con Al-Hilal, lo que favoreció la especulación respecto a su próximo destino. Se confirmó que su representante portugués, Jorge Mendes, lo ofreció entonces a varios clubes de Inglaterra y España, entre ellos Barcelona y Liverpool.

Ahora, la situación contractual de Núñez no está definida, pero el periódico español Sport asegura que antes del 3 de agosto, fecha prevista para el regreso oficial de Al-Hilal a Arabia Saudita para el inicio de la temporada, se buscará su salida y quizá una rescisión de mutuo acuerdo.

¿La vuelta a la élite europea o el cambio de aires con la MLS?

Desde España aseguran que el uruguayo sigue siendo una opción low cost para el Barcelona, equipo que ya no tiene al polaco Robert Lewandowski y que apuesta como prioridad al fichaje de Julián Álvarez, aunque para eso debe encauzar una negociación bastante complicada con el Atlético de Madrid, que ya rechazó una oferta formal 150 millones de euros que hizo el Real Madrid por el argentino (el colchonero había fijado una cláusula de 500 millones de euros por la salida de Álvarez, aunque se espera que el Atleti esté mejor dispuesto a negociar con el Barça).

Todo sigue atado a la determinación que tome el Al-Hilal, que puede optar por rescindir el contrato o también buscar un acuerdo que le permita a Darwin salir a préstamo y así recuperar parte de la inversión que realizó el club al comprar la ficha del uruguayo, por la que pagó 53 millones de euros en agosto de 2025.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el New York Times informa que el Atlanta United de la MLS también sigue los pasos de lo que ocurra con Darwin en Al-Hilal. El club estadounidense (que cuenta entre sus filas a los paraguayos Junior Alonso y Miguel Almirón y al chileno Paulo Díaz, todos ellos hombres de selección) analiza la opción de Núñez, junto con la del suizo Breel Embolo, figura de su selección en el Mundial.