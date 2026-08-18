Sebastián Coates: “Somos los grandes responsables”

El capitán habló en conferencia de prensa tras la llegada de Daniel Carreño y soltó hacia la dirigencia: “Me encantaría que estemos todos en el mismo barco de sacar a Nacional adelante y que no estén pensando en su ego personal”.

Daniel Carreño arrancó a trabajar en Nacional en la mañana del martes. Luego del primer entrenamiento, el capitán Sebastián Coates habló en conferencia de prensa. Si bien había rumores de un posible retiro, el zaguero se refirió a la responsabilidad del plantel en este momento de Nacional y a su rol como capitán.

El jugador se refirió a sus posibilidades de terminar la carrera: “Por el momento que vivimos y por mi edad se me pasó por la cabeza retirarme. Pero estoy acá para seguir, dar la cara y hacerme cargo de la responsabilidad que tengo”.

De la autocrítica que hizo el plantel, expresó: “Somos conscientes del momento que estamos viviendo, no estuvimos a la altura en el Apertura y el Intermedio. Somos los grandes responsables de este momento. La realidad es que no estuvimos a la altura de lo que es este club, hay que hacernos cargo de eso. Tenemos que tratar de ser más regulares y más consistentes en el juego, levantarnos más rápido cuando sufrimos un golpe durante el juego”.

Al ser consultado sobre el retiro de Nicolás Lodeiro, con quien tiene una relación especial, dijo: “Entendí la decisión de Nico de retirarse. Es un jugador de la casa y conoce más que nadie este club, nos dio sus explicaciones. Solamente palabras de agradecimiento por todo lo que le dio a Nacional”.

Coates habló de los constantes cambios de entrenador que tuvo el tricolor este año: “En Uruguay es difícil apostar a un proceso; en mi carrera estuve en otros lugares y me acostumbré a los procesos. No quiero que suene a excusa, pero realmente es complicado cuando se cambia tanto de entrenador, de jugadores y de estilos de juego. Llegaron muchos compañeros que no estaban acostumbrados al fútbol uruguayo, siempre lleva unos partidos acostumbrarse y en Nacional muchas veces no hay tiempo. Es la realidad que nos toca y tenemos que asumirla”.

En la derrota ante Racing se hizo viral un video en el que se veía a Coates retirándose tras el segundo gol de los de Sayago: “Todos ustedes saben que no me fui antes del partido. Bajé antes al vestuario a esperar a mis compañeros y fui uno de los últimos en irme, como siempre pasa cuando alguien no juega. No leo mucho las redes sociales, pero lo aclaro porque me llegó el comentario”.

Sobre los objetivos de la temporada, dijo: “Vamos a seguir peleando por ganar todo lo que juguemos, porque este club exige eso; tenemos que empezar por Progreso, que es el próximo domingo. Después apuntar a quedarnos con la Copa Uruguay y el Clausura”.

Para recibir al nuevo cuerpo técnico, dijo: “Daniel Carreño es una persona de la casa y con más historia que cualquiera de nosotros en el club. Como capitán solo queda darle la bienvenida y también mandarles un saludo a Jorge Bava y su cuerpo técnico que trabajaron muy bien con nosotros”.

Para cerrar, habló de su relación con la directiva tricolor: “Con Ricardo Vairo tengo una gran relación, hablamos mucho, viene a los entrenamientos y nos acompaña. Repito lo que dije antes, las decisiones de tantos cambios no son las mejores. Después hay declaraciones públicas que le hacen mal a Nacional. Mucha gente quiere al club y trabaja en silencio, y quizás hay gente que tiene otros intereses. Yo estoy acá para ayudar al club a que le vaya bien. Me encantaría que estemos todos en el mismo barco para sacar a Nacional adelante y que no estén pensando en su ego personal”.