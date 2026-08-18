Matías Vecino, de Celta de Vigo, durante el partido de fútbol de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League entre SC Freiburg y Celta Vigo en Friburgo (archivo, abril de 2026)

Matías Vecino ha consolidado una carrera admirable en el fútbol europeo, especialmente en Italia, donde estuvo por más de diez temporadas con presencia constante y consistente en equipos importantes como Lazio, Inter y Fiorentina.

A principios de 2026, el jugador de 34 años cambió de aires y se fue a España a jugar a Celta de Vigo, pero esa aventura llegará a su fin prematuro en los próximos días, apenas seis meses después de su arribo al equipo gallego.

Según informan en España, el internacional uruguayo se someterá este jueves a una operación en Barcelona por problemas que arrastra en su rodilla derecha. La intervención lo dejará afuera de las canchas por un período estimado de cerca de tres meses, por lo que es posible que ya no vuelva a jugar en lo que resta del año. Esto motivó el avance de Celta de Vigo para llegar a una rescisión contractual.

Vecino llegó al Celta en febrero y firmó contrato hasta junio de 2027. Ahora, tanto el club como el jugador están de acuerdo que lo mejor para ambas partes es la desvinculación. Varios medios españoles destacan que el Celta valora el comportamiento ejemplar del jugador y su paso por el club, donde, aunque no pudo afirmarse debido a las lesiones y las dificultades físicas, llegó a dar muestras de su nivel y su aporte futbolístico, no más que en 12 partidos de la temporada, la mitad de ellos por La Liga y la otra mitad en la Europa League.

De este modo, el club busca “ayudar al jugador”, según el periódico Marca, a encontrar su mejor opción a futuro, que en principio sería acordar la rescisión para que Vecino pueda encontrar un nuevo destino luego de su recuperación.