La designación generó molestia en Peñarol por la actuación en el partido del Parque Central donde Nacional se coronó campeón en 2025.

Gustavo Tejera será el árbitro del partido clásico en el Campeón del Siglo, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura. El encuentro fue fijado oficialmente por la Mesa Ejecutiva de Primera División para el domingo 30 de agosto, a las 15.30.

El juez principal viene de dirigir el Mundial 2026, donde actuó en la victoria de México 1-0 ante Corea del Sur en la segunda fecha del grupo A y en el cotejo de dieciseisavos de final entre Egipto y Australia, que empataron 1-1 y se definió en los penales en favor de la selección africana.

En su carrera, a Peñarol lo arbitró en 40 partidos, con 22 triunfos, 10 empates y 8 caídas. A Nacional, en tanto, lo dirigió en 36 oportunidades, con 25 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

Será su quinto clásico, el tercero por torneos oficiales. Su debut fue en 2019, cuando por la Copa Antel impartió justicia en el 2-0 a favor de Peñarol con goles de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández. Aquella vez es recordada por la doble expulsión de Luis Mejía y Fabián Estoyanoff, quienes discutieron y se fueron a las duchas antes del segundo tiempo.

En el Apertura de 2021, dos años después, Tejera tuvo su primer encuentro por los puntos, cuando dirigió la victoria también 2-0, pero en este caso de Nacional, con tantos de Brian Ocampo y Camilo Cándido, en el recordado “clásico del avión”. El tercero fue también por una copa de verano, en este caso la Río de la Plata de 2022, cuando Peñarol se impuso 1-0 con gol de Ramón Arias.

El último fue en la final de vuelta del campeonato uruguayo 2025, donde Nacional se coronó campeón con el agónico tanto de Christian Ebere en el alargue. En Peñarol no cayó bien su designación, ya que se consideró que esa tarde hubo un claro penal sobre Leonardo Fernández en el primer tiempo que fue omitido por el juez.