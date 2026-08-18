Con la ilusión intacta: Montevideo City Torque recibe a Tigre por Copa Sudamericana

El ciudadano llega con ventaja y busca meterse en cuartos de final por primera vez en su historia.

Este miércoles será una jornada histórica para Montevideo City Torque, el último equipo uruguayo con vida en copas internacionales, que disputará ante Tigre de Argentina el pasaje a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo de Marcelo Méndez llega al partido de vuelta, en el estadio Centenario a las 21.30, con la ventaja obtenida en la ida, cuando, con gol de Franco Pizzichillo, se impuso por la mínima, de visitante en el estadio José Dellagiovanna, mismo escenario en el que el matador de Victoria venía de ganarle a River Plate por el campeonato argentino.

Tigre, que también perdió con Nacional en su cancha, aunque ya había sellado la clasificación en la ida, llega a Montevideo obligado a ganar y por eso el técnico Diego Dabove dio descanso a algunos titulares este fin de semana, en la visita de su equipo a Aldosivi en Mar del Plata, que terminó sin goles.

En el partido anterior, frente a River, salió con una molestia muscular el volante ofensivo Gonzalo Pity Martínez y no ha vuelto a jugar. El club no ha dado novedades de su lesión, por lo que seguramente sea baja ante Torque, una ausencia muy sensible para el matador, que, sin embargo, con respecto al partido de ida ante Torque, recupera al mediocampista Bruno Leyes y al delantero –y gran figura– Ignacio Russo.

Esta es apenas la tercera participación histórica del equipo ciudadano a nivel continental. Su pasaje a octavos ya representa la mejor marca del club en su corta historia, después de haber quedado afuera en la fase de grupos en 2021 y de no haber avanzado de la fase previa eliminatoria en la Libertadores de 2022, pero las chances están dispuestas para seguir avanzando y no conformarse. Torque, además, cerró la fase de grupos como uno de los mejores primeros.

El probable equipo de Méndez se pararía con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva y Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Diogo Guzmán y Facundo Silvera; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez. Los argentinos, por su parte, saldrían al Centenario con Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui, y el goleador Russo.

El ganador de esta llave se cruzará en cuartos con el ganador del cruce entre Cienciano y Botafogo; el gran candidato a pasar es el equipo peruano, tras ganar 6-1 en la ida.