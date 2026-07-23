Cuatro partidos completan la penúltima del Intermedio y pueden decidir finalistas

La suspensión y el aplazamiento de la mitad de la sexta fecha del Intermedio –a raíz del paro decretado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tras los incidentes en el partido entre Rentistas y Cerrito, que terminaron con Jean Martínez, futbolista del bicho colorado, lesionado– implicaron un ligero cambio en el calendario de la Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aunque no generarán variantes respecto a la fecha prevista para la finalización de la temporada regular.

Lo mismo ocurre con la finalización del torneo Clausura, a partir del cual –ya sea por el resultado de ese último torneo de la temporada o por la tabla anual– se determinará la cantidad de finales que habrá desde entonces: sigue programada para el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. Esto es tres días antes de la final de la Copa Uruguay, que en todo su desarrollo se jugará entre semana.

Con la disputa, desde este viernes, de los partidos que habían quedado sin jugarse la semana pasada por la sexta fecha del Intermedio –Montevideo City Torque frente a Danubio en el Centenario a las 19.00; el sábado a las 15.00 Central Español y Cerro Largo en el Palermo, y a las 18.00 Defensor Sporting y Liverpool en el Franzini; mientras que el domingo a las 15.00 en el Tróccoli Cerro y Racing completarán la etapa–, el torneo se reanuda en el fin de semana en el que estaba programada la séptima fecha.

El cambio mínimo es que la final del Intermedio –siempre y cuando no sea un clásico entre Nacional y Peñarol, opción todavía posible, teniendo en cuenta la suma de puntos en sus respectivas series– se jugará el miércoles 5 de agosto, inmediatamente después de cumplida la séptima etapa. De esta forma, el Clausura comenzará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto. Es decir que el fin de semana del 2 de agosto, reservado en principio para la final del Intermedio, tendrá lugar el cierre de las series, desplazando la definición tres días hacia adelante, a mitad de semana.

Clausura y copas

El Clausura, que como ya indicamos empezará el 8 de agosto, se jugará en sus 15 fechas exclusivamente en fines de semana, de manera que finalizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre. El período para la disputa de la final o las finales del Campeonato Uruguayo –incluyendo las eventuales definiciones por el Clausura o por la tabla anual– se prevé entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre. En tanto, el sábado 21 de noviembre se jugará la final de la Copa Sudamericana, donde aún compiten dos equipos uruguayos, y el sábado 28 será la final de la Copa Libertadores, sin representantes locales pero con el país como sede del partido decisivo.

Las jornadas entre semana quedan restringidas a las competiciones internacionales y a la Copa Uruguay. De hecho, en la próxima semana se jugarán los playoffs de vuelta de la Sudamericana, en los que Nacional enfrentará en Victoria a Tigre, después de haber caído 3-0 en Montevideo. En la semana del miércoles 12 de agosto comenzarán a jugarse los octavos de final de la Sudamericana, a los que ya pasó Torque, y también habrá partidos de la Copa Uruguay. Para el miércoles siguiente están previstos los partidos de vuelta de la Sudamericana.

El miércoles 26 de agosto será la fecha inicial de la fase eliminatoria para los equipos de Primera en la Copa Uruguay. A partir de entonces, cada uno de esos miércoles –admitiendo la variante de jugar martes o jueves– habrá actividad de copa, a excepción de las fechas destinadas a los cuartos de final de la Sudamericana, en caso de que avancen Nacional o Torque. Todos los demás miércoles habrá partidos de Copa Uruguay hasta las semifinales, planificadas para el 4 de noviembre, dejando dos semanas de descanso antes de la final del 18 de noviembre.

Lo inmediato

La sexta fecha postergada se reactiva este viernes con Torque y Danubio. Más allá de la anual, el cruce sacude el grupo B: si Torque gana, alcanzará la línea de los 12 puntos del puntero, Wanderers, y además le tomará ventaja a Deportivo Maldonado y Nacional.

En el grupo A, el sábado a las 15.00 en el Palermo, Central Español y Cerro Largo se jugarán la última carta para quedar a dos unidades de Peñarol (13). Ambos contendientes tienen 8 puntos, por lo que, si no hay un ganador, ya quedan fuera de la final. La misma cuenta vale para Racing (7), que el domingo visitará a Cerro en el Tróccoli.

El sábado se completará en el Franzini con un duelo de peso propio: Defensor Sporting ante Liverpool, que en esta temporada no están peleando arriba como ha sido bastante usual en los últimos años.

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