Llegan goles: Defensor Sporting, Danubio y Boston River sumaron delanteros

En plena disputa del torneo Intermedio, los equipos continúan reforzando sus planteles para el segundo semestre del fútbol uruguayo, cuando se define todo: el campeón, los clasificados a copas internacionales y el descenso. Cada institución se juega sus objetivos.

En las últimas horas fueron confirmados delanteros en diferentes clubes. José Neris jugará en Defensor Sporting; llega a préstamo por seis meses desde Emelec, de Ecuador, donde disputó 14 encuentros y no anotó. La intención es que firme su contrato en las próximas horas y pueda debutar ante Cerro en la última fecha del Intermedio. El violeta ya había sumado a Edgar Elizalde, Martín Rabuñal, Álex Perdomo y Tomás Pozzo.

Danubio incorporó a Bautista Tomatis, campeón del Apertura con Racing. El puntero quedó libre de la institución de Sayago y debía volver a Atlético Rafaela. En la presente temporada anotó un gol. El franjeado ya había incorporado a Hugo Silveira, Joaquín Trasante, Mauro Brasil y el brasileño John Kleber.

Boston River sumó a Nicolás Siri, delantero surgido en Danubio, que fue campeón del Mundial sub 20 en 2023. En Uruguay también jugó en Montevideo City Torque. En el exterior jugó en Lommel, de Bélgica, y en Salford, de Inglaterra. El sastre ya había confirmado a Felipe Avenatti y a Rodrigo y Facundo Saravia.