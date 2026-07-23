Nacional pierde a Coates por lesión

Sebastián Coates en el partido con Wanderers por la sexta fecha del Torneo Intermedio, el 17 de julio, en el Gran Parque Central.

El capitán sufrió un desgarro en el sóleo izquierdo y estará cerca de un mes afuera.

Nacional pierde a su capitán en un momento crítico en cuanto a resultados y capacidad de juego. El club anunció que Sebastián Coates sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y estará aproximadamente cuatro semanas fuera de actividad. La lesión lo deja al margen de la revancha con Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana y obliga a Jorge Bava a reformular la defensa en plena inestabilidad deportiva.

El zaguero se lesionó durante el primer tiempo de la derrota 3-0 del pasado martes en el Gran Parque Central. Coates no volvió para el complemento y fue reemplazado por Agustín Rogel. Los estudios posteriores confirmaron el desgarro, y el club informó que el futbolista ya inició la recuperación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

La baja del capitán profundiza el mal momento del equipo. Nacional apenas sumó un empate y dos derrotas en el arranque del semestre, quedó comprometido en la Sudamericana y sigue evidenciando fragilidad defensiva: el bolso ha recibido 32 goles en 21 partidos oficiales en lo que va de la temporada.

De cara al cruce de la semana que viene en el estadio José Dellagiovanna, todo indica que Rogel será titular en la zaga. También aparecen como opciones los jóvenes Paolo Calione y Tomás Viera. Además del compromiso copero, Coates se perderá el cierre del Intermedio frente a Progreso y, en principio, las dos primeras fechas del Clausura. El cuerpo técnico apunta a recuperarlo para el clásico con Peñarol, previsto para el 30 de agosto por la cuarta jornada.

Se trata de la segunda lesión muscular relevante del zaguero en 2026. Tras el clásico del 1° de marzo sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, que lo dejó fuera de cuatro partidos.