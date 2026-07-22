El FBI investiga a Claudio Tapia y a la AFA, que desmiente versiones periodísticas

La Justicia estadounidense analiza el uso irregular de unos 300 millones de dólares por parte de una empresa que, desde Miami, opera en nombre de la AFA; la asociación desligó a su presidente y a su tesorero de la causa.

El portal argentino Infobae reveló este miércoles que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y otros miembros de la delegación que lo acompañaban en su regreso al país tras la final del Mundial, fueron demorados en el aeropuerto JFK de Nueva York por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI). Se informa además que los oficiales confiscaron los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de los dirigentes del fútbol argentino, y los citaron a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida en los próximos días.

La Justicia estadounidense lleva a cabo una investigación en torno a la empresa TourProdEnter, afincada en Miami, que se define como “Agente comercial internacional exclusivo de AFA”. La compañía maneja los fondos obtenidos de todos los acuerdos comerciales o de patrocinio que consigue la asociación para la selección argentina, incluyendo, por ejemplo, el sponsor de Adidas. También recauda a través de los derechos de transmisión televisiva y con ingresos por los partidos amistosos.

A través de esta empresa, la AFA ha estrechado su vínculo con el estado de la Florida y en particular con Miami —donde juega su estrella Lionel Messi—, donde ha acrecentado su presencia, ya que en 2026 inauguró una oficina en la ciudad —que fue base de operaciones durante la Copa América 2024 y el Mundial 2026— y también emprendió la construcción de un par de complejos de entrenamiento, con el aval de la FIFA.

TourProdEnter es dirigida por Erica Gillette, esposa del empresario, exlegislador y productor teatral Javier Faroni, que figura como propietario de la compañía. Faroni y su esposa aparecen en el centro de la trama de manejos de fondos de la compañía que el periódico La Nación denunció en marzo, cuando aseguró que al menos 57 millones de dólares se desviaron a diez sociedades anónimas creadas en la ciudad de Miami. El diario argentino vincula a Faroni —que fue legislador del Frente Renovador de Sergio Massa— con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y también cercano al excandidato presidencial.

En un comunicado oficial, la AFA desmintió la versión de Infobae. “Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, expresa.

Según la AFA, “la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.