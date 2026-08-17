Jorge Bava durante un partido dirigiendo a Nacional en el estadio Charrúa (archivo, mayo de 2026).

El exentrenador tricolor se despidió del plantel y a la salida habló en rueda de prensa.

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Nacional cesó a Jorge Bava por los malos resultados. El entrenador había dicho luego de la derrota frente a Racing que iba a seguir en el cargo. La semana pasada había tenido una reunión con la comisión directiva que lo había ratificado como director técnico, pero seis días después, ante una nueva caída deportiva, decidieron echarlo.

En la mañana del lunes, Bava fue a despedirse del plantel que realizó el entrenamiento con funcionarios institucionales. El exgolero dejó claro que “no tengo nada que reprocharle a los jugadores, dejaron todo para revertir la situación”.

Sobre su sentir por la decisión dirigencial, dijo: “Estoy bien, es parte del fútbol; los resultados mandan y más en un equipo grande. Tenía confianza para seguir adelante”.

Bava dirigió 25 partidos en Nacional, ganó 11, perdió 11 y empató 5. Recibió 38 goles y anotó 36. Números muy malos para un equipo que pretende pelear el campeonato uruguayo.

“No me vendría mal tomarme un tiempo, no me lo he tomado hasta ahora”, comentó, teniendo en cuenta que dirigió de forma consecutiva a Liverpool, Independiente Santa Fe, de Colombia, y Cerro Porteño, de Paraguay. En todos los equipos fue campeón.

Para cerrar, dejó un mensaje a la hinchada: “Solamente decirle que sigan acompañando como siempre. Los muchachos dan todo”.