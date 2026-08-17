Danubio empató con Boston River en el inicio de la segunda fecha del Clausura y, el sábado, Gustavo Matosas renunció como director técnico. El histórico entrenador había llegado como director deportivo junto con Sergio Markarián, que se fue muy rápido tras el acuerdo. Matosas este año había tenido un interinato de cinco partidos como director técnico en los que no ganó. Tras la salida de Leonardo Ramos, tomó la conducción de manera definitiva, pero su ciclo solamente tuvo dos encuentros.

El franjeado presenta la peor racha del campeonato uruguayo; no gana desde el 25 de abril, cuando venció 2-1 a Nacional en el Gran Parque Central. Además, ese triunfo fue el único de las últimas 18 presentaciones del equipo. El entrenador, en ese momento, era Diego Monarriz. No volvió a la victoria ni con Matosas ni con Ramos.

Esta racha lo llevó a la zona del descenso; solamente está por arriba de Progreso y 4 puntos atrás de Wanderers y Cerro, los rivales a los que debe alcanzar. La institución de Maroñas solamente ganó 4 encuentros en el año.

Leonel Rocco, acostumbrado a la lucha

El elegido para este momento fue Leonel Rocco, que era uno de los cuatro candidatos junto a los argentinos Pablo Marini y Monarriz, y Bruno Silva. El exgolero ya estuvo en Progreso en esta temporada, donde fue campeón de la Copa de la Liga, pero no le fue bien en el inicio del Apertura y dejó su cargo. El año pasado agarró al equipo de La Teja en una situación similar y lo salvó de perder la categoría.

En Uruguay estuvo en Plaza Colonia, Defensor Sporting, Rentistas, Fénix y sus dos pasajes por el gaucho. Su mejor temporada fue la 2019 con el aurirrojo, donde clasificó a la Copa Libertadores. Eso le valió su única experiencia en el exterior; dirigió a San Luis de México en 2020 y 2021.

Rocco comenzará a trabajar el lunes por la tarde con el plantel danubiano. Debutará el domingo a las 11.00 frente a Racing en el estadio María Mincheff de Lazaroff. El entrenador habló en el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes y dijo: “Danubio tiene un plantel muy numeroso para mi gusto. Arrancamos hoy con mucha alegría por el desafío. Hay una situación complicada; el año pasado tomamos Progreso en la misma situación y lo pudimos sacar adelante”.