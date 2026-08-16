Danubio empató con Boston River en el inicio de la fecha. Sumar en la lucha por evitar el descenso siempre es bueno y el franjeado rescató un punto el viernes en Florida. De todas formas, el bosque presenta un escenario complejo, ya que los de Maroñas ganaron un partido de los últimos 18 que jugaron.

Para colmo, el sábado, Cerro le ganó en la hora a Albion y Wanderers empató con Cerro Largo, por lo que el danubiano no pudo descontarle a los equipos que tenía arriba en la fatídica.

Con este panorama, Gustavo Matosas renunció a su cargo. El histórico entrenador había llegado como Director Deportivo junto a Sergio Markarian, que se fue muy rápido tras el acuerdo. Matosas este año había tenido un interinato de cinco partidos como director técnico en los que no ganó. Tras la salida de Leonardo Ramos, tomó la conducción de manera definitiva, pero su ciclo solamente tuvo dos encuentros.

Matosas escribió en redes sociales su despedida: “Quiero agradecer profundamente a Danubio, a sus jugadores, trabajadores, Comisión Directiva y a toda su gente por este tiempo compartido. A este club le tengo un cariño enorme y siempre intenté darle lo mejor de mí, con compromiso y poniendo la cara especialmente en los momentos difíciles. El fútbol también exige asumir responsabilidades. Tomé decisiones convencido de que eran las mejores para Danubio y, cuando los resultados no llegan, también hay que saber hacerse responsable. Por eso entiendo que hoy lo correcto es dar un paso al costado. Me voy sin buscar culpables ni excusas. Seguramente me equivoqué, pero siempre actué de frente y queriendo lo mejor para el club. Danubio estaba antes que nosotros y seguirá estando después. Las personas pasamos; las instituciones permanecen. Gracias, Danubio. De corazón, todo el éxito para lo que viene”.

¿Quién llega?

Hay varios nombres que aparecen como candidatos. Uno es el argentino Pablo Marini, que trabajó en Montevideo City Torque y en 2026 tuvo un paso por Paysandú en la segunda división. Solamente ganó dos partidos y dejó su cargo con el equipo en zona de descenso.

Leonel Rocco es otro que está en la mesa de seleccionables. Este año estuvo en Progreso, donde ganó la Copa de la Liga pero tuvo un mal arranque en el Apertura donde solamente sumó un triunfo, se fue con el gaucho en zona de descenso.

Bruno Silva, histórico jugador de Danubio, es otro que interesa. Su nombre estuvo varias veces en carpeta pero nunca llegó a concretarse. Como entrenador principal tuvo un buen pasaje por Cerro Largo en su única experiencia.

El último nombre es el más sorprendente: Diego Monarriz. Algún dirigente lo planteó y, en contactos extraoficiales, estaría dispuesto a volver. El argentino comenzó el año en el banco de Danubio y fue cesado tras 10 partidos donde ganó 3, empató 4 y perdió 3. Desde su salida, el franjeado no tuvo triunfos.

Diego Monarriz (archivo, abril de 2025). Foto: Ignacio Dotti

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