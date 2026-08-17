Atenas de San Carlos entró en puestos de ascenso mientras que Uruguay Montevideo y Miramar Misiones permanecen en descenso al amateurismo.

Comenzó la segunda rueda de la fase regular en la segunda división, donde se definirán los objetivos de la temporada. En este torneo suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se realizó a principio del año. Los que, por sus promedios, ocupen los últimos dos puestos descienden; por el momento son Uruguay Montevideo y Miramar Misiones.

Plaza Colonia estiró la ventaja en la cima de la tabla de posiciones, le ganó un encuentro clave a Fénix como visitante por 4-1. Comenzó ganando el elenco de Capurro con gol de Fabricio Fernández, pero los del oeste lo dieron vuelta con tantos de Valentín Amoroso, Hebert Vergara, Nicolás González y Lucas Carrizo.

Atenas de San Carlos trepó al segundo lugar al vencer de visitante 2-1 a Uruguay Montevideo en el Parque Ancap. Todos los goles fueron de penal, Facundo Vigo y Facundo Milán anotaron para los carolinos y Lucas Rodríguez para la celestina. Los de Pueblo Victoria siguen en zona de descenso directo.

La fecha se abrió el viernes con un partidazo, en el Maracaná igualaron 1-1 Cerrito y Oriental de La Paz en un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos. Luciano Batista abrió la cuenta para el locatario, pero Matías Rigoleto puso tablas sobre el final.

River Plate está en crecimiento, goleó 3-0 a Miramar Misiones en el Saroldi. Cristian Techera, Santiago Colo Romero e Inti López anotaron los tantos. El darsenero se acerca a playoffs, mientras que el cebrita está último en todas las tablas, no continuará Eduardo Acevedo en el cargo, el candidato a sustituirlo es Julio Ribas.

Huracán volvió a la victoria luego de seis encuentros al vencer 3-2 a Paysandú. David Juárez, Franco Mederos y Sergio Cortelezzi anotaron para los del Paso de la Arena, mientras que Gabriel López puso un doblete para los sanduceros.

Tacuarembó sorprendió al ganarle 1-0 a Rentistas de visitante con gol de Lucas López sobre el final. Los del norte intentarán sumar la mayor cantidad de puntos pensando en la temporada 2027, ya que este año no tienen problema de descenso.

En el cierre de la fecha, Colón le ganó 2-1 a La Luz en el Palermo pese a jugar una hora con diez por la expulsión de Andrés Olivera. Ramiro Quintana y Faustino Fernández anotaron para el ganador, sobre el final descontó Facundo Sosa para los merengues.

Posiciones

Plaza Colonia lidera con 35 puntos, Atenas tiene 32, Colón y Cerrito 30, Fénix y Oriental de La Paz 29, Rentistas y River Plate 28, Huracán 25, Uruguay Montevideo, La Luz y Tacuarembó 24, Paysandú 20 y Miramar Misiones 19.