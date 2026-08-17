Peñarol debutará con Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo y Nacional con Albion en el Gran Parque Central; el torneo se abre con Cerro-Cerrito el martes 25 de agosto a las 11.00.

La semana pasada se hizo el sorteo de la fase de grupos de la edición 2026 de la Copa Uruguay. La quinta edición del torneo incluye los 16 equipos de Primera División y 8 de la Segunda División Profesional, que jugarán entre sí una fase de grupos inicial –la llave profesional– que fue fijada esta semana y comenzará el martes 25 de agosto.

Los 24 equipos profesionales jugarán una fase de grupos de la que saldrán, primero, 16 clasificados (los dos mejores de cada grupo y cuatro terceros). Tras una nueva instancia eliminatoria quedarán ocho, que serán los clasificados a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, a partir de esa fase ya con cruces con los equipos amateurs.

Por la llave de competencia amateur habrá también una fase eliminatoria inicial entre los equipos de la Divisional C, los diez de la Organización del Fútbol del Interior y la Divisional D. Jugarán partidos eliminatorios que se definirán por penales en caso de empate.

La primera fecha

El torneo se abrirá el martes 25 de agosto a las 11.00 con el partido entre Cerro y Cerrito en el Tróccoli. Peñarol debutará un día más tarde, a las 20.15, contra Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo.

El partido de Nacional con Albion fue fijado para el jueves 27 a las 20.00 en el Gran Parque Central. Se hará alguna gestión de modificación, ya que ese día a las 20.10, en el Antel Arena, juega Uruguay con Bahamas por las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol 2027. Los dos eventos tienen a Directv como pantalla principal, y eso podría generar alguna modificación con el encuentro futbolístico.

La primera semana de competencia se disputarán diez partidos, mientras que los últimos dos serán el 9 de setiembre, dos semanas más tarde. Todos los encuentros serán televisados por Directv, que tiene los derechos de la competencia.

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