Así continúa el camino de la selección uruguaya de básquetbol

El equipo de Gerardo Jauri volverá de la gira por Asia para meterse de lleno en la preparación de los partidos clave ante Bahamas y Puerto Rico por las Eliminatorias.

Uruguay le ganó el segundo partido amistoso a China y se tomó revancha del encuentro inicial ; la gira por Asia terminará el 17 agosto. Ahí la delegación volverá completa, con excepción de Joaquín Rodríguez, que voló a España luego de jugar el primer cuarto del cotejo sabatino por compromisos con su club.

Cuando la delegación llegue a Uruguay tendrá dos días libres y luego se meterá de lleno en la preparación de los partidos ante Bahamas y Puerto Rico por las Eliminatorias, que van el 27 y 31 de agosto a las 20.10 en el Antel Arena.

Para la vuelta a los entrenamientos volverá Rodríguez y se sumarán Luciano Parodi y Joaquín Taboada, que no pudieron estar en China por compromisos con sus clubes. El último en sumarse será Bruno Fitipaldo, que llegará unos días más tarde del inicio de los entrenamientos.

Fecha clave

Uruguay está cerca de volver a un Mundial luego de 40 años. El equipo de Jauri terminó la primera rueda con cinco victorias y una derrota, algo que nunca había sucedido en las Eliminatorias.

En la segunda fase se cruzará, en formato local y visitante, con los tres clasificados del grupo B, que además de bahameños y portorriqueños tiene a Canadá como el equipo más potente. A propósito, en la nueva tabla de posiciones, Canadá lidera con seis triunfos, Argentina y Uruguay lo siguen con cinco, y Puerto Rico, Bahamas y Panamá tienen dos. Los tres mejores de la zona clasifican de forma directa al Mundial, mientras que el cuarto deberá superar en la tabla al cuarto del grupo que combina las zonas A y C. En total, América reparte siete cupos.

Las entradas para los próximos partidos están a la venta por Tickantel; hay abonos para los dos encuentros.