Hubo revancha: Uruguay le ganó a China en el segundo amistoso

El equipo de Gerardo Jauri se impuso 91-72, con un altísimo rendimiento de Santiago Véscovi y buenos números globales en el lanzamiento de tres puntos.

Tras la derrota en el primer amistoso de la gira por Asia, Uruguay se tomó revancha de China y le ganó 91-72. Tras un mal arranque, este sábado el equipo fluyó mejor a partir del segundo cuarto, mantuvo la intensidad defensiva, mejoró los porcentajes de triples y disfrutó de un enorme rendimiento de Santiago Véscovi.

Ahora habrá unos días más de entrenamiento en el país asiático para luego volver a Uruguay a continuar la preparación de dos juegos fundamentales por Eliminatorias para llegar al Mundial 2027: contra Bahamas y Puerto Rico en el Antel Arena.

Parte del camino

El primer tiempo tuvo dos caras opuestas de Uruguay; más allá de la efectividad, la forma de jugar fue mutando con el transcurso de los minutos. El inicio del partido fue atacando el aro con decisión, definiendo en la zona pintada y jugando muy físico, con mucha verticalidad. Como contrapartida, China apeló al tiro de tres puntos. Con estilos opuestos, el encuentro fue parejo y la celeste se fue 18-16 abajo.

En el segundo chico, a Uruguay le costó más generar ventajas, pero se pasó mejor el balón y eso, de a poco, fue generando tiros abiertos. La celeste, que solo había encestado un triple en el primer período, terminó 5/8 en el segundo. En el básquetbol la mejora de los porcentajes siempre influye en el marcador; en este caso lo importante fue cómo llegó el equipo de Jauri a tomar buenos tiros. Creció muchísimo Véscovi en la generación y hubo buenos pasajes de Gonzalo Iglesias y Lucas Capalbo, mientras que Nicolás Martínez se sostuvo en el goleo y fue el jugador de rendimiento anotador más parejo. Con un lapidario parcial de 21-4, la selección uruguaya se fue 48-39 al descanso largo.

Aplastante

En el complemento Uruguay continuó lo bueno que había hecho en el cuarto anterior. Véscovi continuó liderando la generación ofensiva y sumó anotaciones siendo vertical al aro y saliendo a tirar cortinas indirectas. Lucas Rodríguez y Capalbo metieron lanzamientos abiertos y la diferencia llegó a ser de 22 puntos.

China pasó a defender en zona, pero Martín Rojas se movió muy bien en la cabeza de la llave y fue el engranaje para descubrir las ventajas por línea final. En la defensa la celeste nunca bajó la intensidad y llevó el trámite controlado hasta el final.

Ganó Uruguay 91-72 su segundo amistoso en Asia. Véscovi fue el goleador con 19 puntos y Nicolás Hueso Martínez sumó 11.

Fue lo mejor del amor

Joaquín Rodríguez jugó solamente el primer cuarto, luego no volvió a ingresar y ni siquiera estaba en el banco de suplentes. El jugador se tenía que ir al aeropuerto para volver a España a sumarse a los entrenamientos con su equipo. Aun así, quiso jugar un ratito y estar con sus compañeros, lo que marca el compromiso de los jugadores con la selección uruguaya.