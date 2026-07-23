Hubo acuerdo entre la Mutual y la AUF y vuelve el fútbol

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cerraron el acuerdo que faltaba para levantar la medida gremial. Tras destrabar los puntos de fricción que mantenían el freno, la pelota vuelve a rodar: los cuatro partidos pendientes de la sexta fecha del Torneo Intermedio se disputarán entre el viernes y el domingo.

En la reunión de este miércoles en la AUF, con la participación de su presidente, Ignacio Alonso, ya de vuelta en nuestro país, se firmó el acuerdo con la Mutual, resolviendo el diferendo y asegurando las garantías solicitadas por los futbolistas. Se acordó reforzar una batería de medidas relativas a la seguridad de los espectáculos de manera integral, que dé garantías a los deportistas y a los aficionados en general. Para ello habrá mayor seguridad, más policías y guardias de seguridad, y se sumarán más cámaras de identificación, entre otras cosas. Asimismo, habrá una revaluación de los protocolos disciplinarios y serán tratados en el próximo congreso, señaló Sergio Pérez Lauro, miembro del Ejecutivo de la AUF, como portavoz de la reunión.

El conflicto que paró la actividad durante casi una semana tuvo su inicio en la cancha de Rentistas, durante el partido frente a Cerrito. En ese escenario, los incidentes en la tribuna desbordaron el operativo policial y derivaron en la agresión física dentro del campo de juego al futbolista Jean Martínez, de Rentistas. El episodio encendió las alarmas sobre la falta de garantías mínimas y expuso la precariedad con la que se compite, donde la falta de infraestructura y de protocolos deja a los planteles expuestos a la intemperie de la violencia cotidiana.

Resuelto el diferendo, la reanudación del Torneo Intermedio quedó apretada en tres jornadas. El regreso a la cancha se abrirá el viernes a las 19.00 en el estadio Centenario con el cruce entre Montevideo City Torque y Danubio. El sábado habrá doble actividad: a las 15.00 jugarán Central Español y Cerro Largo en el Parque Palermo, mientras que a las 18.00 se medirán Defensor Sporting y Liverpool en el estadio Luis Franzini. La reprogramación del capítulo suspendido se completará el domingo a las 15.00 en la Villa, cuando Cerro reciba a Racing en el estadio Luis Tróccoli.

También se jugará el clásico femenino, que esta vez pasará al Palermo

La suspensión general de la actividad y las intensas lluvias que inundaron —otra vez— el campo de juego de césped artificial del Complejo Rentistas obligaron a reorganizar la fecha de Primera División del fútbol femenino. Los dos compromisos pendientes quedaron fijados para este domingo 26 de julio, donde esta vez sí se jugará el clásico entre Nacional y Peñarol.

A las 12.00, Defensor Sporting y San Jacinto Rentistas jugarán en el Complejo Eduardo Arzuaga. En tanto, el clásico entre Nacional y Peñarol sufrió un cambio de escenario: ante la imposibilidad de utilizar la cancha del bicho colorado por el estado del terreno el domingo pasado, el encuentro se mudó al césped sintético del Parque Palermo, donde se disputará a partir de las 14.00. La decisión busca asegurar el desarrollo del espectáculo en una superficie que garantice la jugabilidad y evite nuevos diferimientos en el calendario femenino.