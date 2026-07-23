Copa Sudamericana: Lanús sacó diferencias de local

Ramiro Carrera y Dylan Aquino, de Lanús, ante Cienciano, el 22 de julio, en el estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires.

El miércoles se disputaron tres encuentros de ida por la Copa Sudamericana en su etapa de dieciseisavos de final. Lanús fue el único ganador tras superar 2-0 a Cienciano en Buenos Aires. Franco Watson anotó en el primer tiempo y Ramiro Carrera en el tiempo agregado. El granate jugó con diez gran parte del complemento por la expulsión de Lucas Besozzi.

En el ganador fue suplente el uruguayo Gonzalo Pérez, mientras que la visita tuvo desde el arranque a Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg. Gonzalo Falcón estuvo en el banco.

En Perú, Sporting Cristal y Bragantino jugaron un muy lindo partido que terminó 0-0 pese a las buenas situaciones de gol que hubo de los dos lados. Leandro Sosa fue el lateral derecho titular de los celestes, y en el elenco brasileño fue capitán Guzmán Rodríguez y en la línea de cuatro también estuvo Agustín Sant'Anna. Ignacio Sosa estuvo a la orden pero no ingresó.

En el tempranero de la jornada, Independiente Medellín y Vasco da Gama terminaron 2-2. John Montaño puso dos veces en ventaja a los colombianos, pero los brasileños empataron en ambas oportunidades, primero con gol del uruguayo Joaquín Varela en contra, cuando intentó desviar un centro bajo desde la izquierda, y sobre el final lo igualó Claudio Paul Spinelli, delantero argentino ex Deportivo Maldonado y Defensor Sporting.

En el locatario, además de Varela, estuvo en el banco Salvador Ichazo. En la visita fue titular José Luis Pumita Rodríguez, que salió a los 70 minutos.

¿Dónde ver los partidos del jueves?

Esta noche hay tres cotejos que le ponen la tapa a la fecha. Bolívar de Martín Cauteruccio recibe a Gremio a las 19.00. El partido se verá por la pantalla principal de ESPN.

A las 21.30, Boca Juniors, con Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel, recibe a O'Higgins de Thiago Vecino. En el xeneize no estará Leandro Lozano, por lesión. A la misma hora, Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto y con Franco Fagúndez en cancha, va contra Caracas. Ambos encuentros será televisados de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.