Cerro Largo le ganó a Central Español y sigue en carrera para pelear el Intermedio

El equipo arachán ganó de visita con un gol de Diego Daguerre y en la última fecha define ante Peñarol el primer lugar de la serie A del torneo.

En otro de los partidos pendientes, tras la suspensión del fútbol el fin de semana pasado, este sábado en el Parque Palermo se pusieron al día con el calendario Central Español y Cerro Largo. El conjunto arachán ganó con un gol de Diego Daguerre en el primer tiempo y quedó como el único equipo con chances de disputarle el primer lugar de la serie A del Torneo Intermedio a Peñarol, que lidera con 13 unidades.

En la última fecha, el próximo sábado, Cerro Largo visitará justamente el Campeón del Siglo y el ganador del encuentro se asegurará su lugar en la final del torneo contra el ganador de la serie B, que al momento viene un tanto más apretada con varios candidatos en carrera para la definición (al momento lideran Wanderers y Montevideo City Torque, que también se enfrentan entre sí en la última fecha).

El equipo arachán, que tiene a Ignacio Ordóñez como técnico interino tras la salida por motivos personales de Danielo Núñez, fue efectivo en el Parque Palermo. En un partido muy disputado en la mitad de la cancha y sin demasiadas chances cerca de los arcos, encontró un golazo en el primer tiempo que le permitió administrar la ventaja sin grandes sobresaltos ante un palermitano que no estuvo fino en ataque.

Central Español arrancó el partido con intención de dominar el juego y volcó su ataque por la derecha, banda a la que se volcó el picante puntero zurdo argentino Mariano Aguilera, que fue el mejor del palermitano. Pero al equipo que dirige Diego Osella le faltó profundidad y peso en el área y no inquietó el arco del paraguayo Pedro González, que cuida la valla del arachán.

Sin tener tanto la pelota, Cerro Largo elaboró con paciencia algunas jugadas en ataque, incluyendo la del gol, cuando la movió para un lado y otro hasta que le llegó al capitán, Sebastián Assis, que sobre la derecha levantó un centro medido al pecho de Daguerre, quien la bajó notable entre los centrales y definió antes del cierre del arquero Rodolfo.

Para el segundo tiempo, Osella mandó a la cancha a Raúl Tarragona, en lugar de Lucas Pino, con la intención de darle otra presencia al equipo en el área rival, pero el 9 no entró demasiado en juego. Tampoco pudieron torcer el resultado otros revulsivos del palermitano como Máximo Alonso y Exequiel Mereles.

Cerro Largo se prepara para ir a buscar un lugar en la definición del Intermedio y suma puntos importantes en la tabla anual para aspirar a meterse en puestos de clasificación a copas internacionales. Central Español queda afuera de la pelea por el Intermedio y suma dudas e irregularidades tras la gran campaña del Apertura.