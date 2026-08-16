Será el tercer equipo en su carrera como entrenador; “queremos un plan de juego claro”, dijo en su presentación.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Independiente oficializó a Jadson Viera como nuevo entrenador. El equipo de Avellaneda está octavo en el grupo A de la primera división del fútbol argentino, con 6 puntos en cuatro partidos disputados.

Será el tercer equipo de Viera, que se inició como director técnico principal en Boston River y luego tuvo un pasaje por Nacional, donde fue campeón uruguayo en la temporada 2025.

“Entiendo el lugar en el que estoy. Queremos un equipo totalmente ofensivo, con un plan de juego claro. El momento, no digo que sea el mejor ni el peor, es de transición. Aprovecharemos al máximo el tiempo. Vamos a proponer, queremos un equipo que salga a ganar todos los partidos”, dijo en la presentación oficial con el canal institucional.

Sobre el estilo de juego, ahondó: “Me puedo adaptar para sacar lo mejor de cada uno, pero vamos a proponer todo el tiempo un equipo ofensivo, de transiciones y de mucha posesión de la pelota”.

Independiente quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final tras la dura derrota 4-0 ante Atlético Tucumán. Por el campeonato local visitará a Lanús este lunes a las 17.00. El acuerdo de Viera con el rojo es por un año; en el plantel están los jugadores uruguayos Santiago Mele y Matías Abaldo.