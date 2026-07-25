Torque ganó y quedó como colíder de la serie B del Intermedio junto con Wanderers

Con un solitario gol en el segundo tiempo, de penal, de su goleador Salomón Rodríguez, Torque derrotó ajustadamente 1-0 a Danubio. Pero esa victoria le permitió llegar al tope de la tabla de posiciones en la serie B del Intermedio a falta de solo una fecha, en la que justamente se enfrentará con su colíder Wanderers; y además alcanzar los 35 puntos en la tabla anual, ocupando provisoriamente el cuarto lugar y metiéndose en posiciones de copas internacionales, ya sea Libertadores o Sudamericana.

Para Danubio, la derrota lo pone en terreno peligroso, dado que queda en una posición muy compleja en la tabla de descenso; aunque es cierto que todavía quedan 48 puntos por jugar y nada está dicho en ninguna de las tablas.

De arranque, Torque se volcó sobre el vacío arco de la Amsterdam, hacia donde atacaba, e hizo diferencias en el juego. Puso la pelota en el área de Goicoechea, que en el primer cuarto de hora tuvo que actuar varias veces para evitar que cayera su arco. Incluso, precisamente a los 15 minutos, se dio una situación de controversia: en primera instancia pudo haber sido gol con un remate de Franco Pizzichillo que contuvo Goicoechea, pero al pararse el juego se advirtió que en el córner anterior había una fuerte sujeción sobre Gary Kagelmacher. Desde la revisión de la pantalla parecía una incidencia absolutamente cobrable como penal; sin embargo, el mundialista Tejera la revisó y dijo que no era nada.

Torque insistió, insistió e insistió. Con el dominio de su eje central a través de Pablo Siles y moviendo la pelota de banda a banda, llevó peligro al área danubiana casi de manera permanente. Hasta que en el minuto 30 armaron una jugada de lado a lado que terminó con un pase de gol para Salomón Rodríguez. El de San Gregorio de Polanco definió tras un amague en el que dejó sentado al golero Goicoechea; pero cuando remató a arco libre intentando hacer explotar la red, la pelota reventó el travesaño y picó sobre la línea, sin atravesar enteramente la línea de meta.

Al final se fueron al descanso largo sin goles, pero con la sensación de que el equipo ciudadano debió haber llegado a los vestuarios de la América con ventaja. Danubio, después del no gol de Salomón Rodríguez, se rearmó un poquito más y hasta llegó de alguna manera al área de Franco Torgnascioli; sin embargo, fue notoria la diferencia de posibilidades a favor de Torque en los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo comenzó más parejo, aunque con menos aciertos en los ataques; por tanto, el juego empezó a situarse en la mitad de la cancha y a pasar de error en error. Siempre Torque mantenía la predominancia, en este caso desde la intención, pero Danubio se estiró un poco más en el campo y llevó algo de juego más lejos de su cueva.

A la media hora del complemento, una corrida por izquierda de Andrade con recorte en el área grande terminó en mano en el piso de Balatti frente al enganche del delantero, y de inmediato Gustavo Tejera sancionó penal. Salomón Rodríguez le pegó duro y con buena ubicación; su golpe de zurda terminó en las redes marcando la diferencia a favor de Torque.

Dos minutos después, en la otra área, Tejera volvió a pitar penal; en este caso a favor de Danubio, por un doble agarrón a los futbolistas de la franja que iban al salto tras la ejecución de un tiro de esquina generado por la viveza del joven Azambuja.

No fue extraño que Tejera pitara la falta máxima, pero sí contrastaba con una falta casi idéntica, ya mencionada en el primer tiempo y también en el área de la Amsterdam, cuando quien atacaba era Kagelmacher y decidió no cobrarla. El penal lo pateó el propio Azambuja y de manera excepcional Torgnascioli se volcó hacia su derecha y lo contuvo a medias, habilitando el rebote para el joven salteño, que volvió a rematar; pero esta vez la pelota se fue afuera, manteniendo Torque la ventaja.

Danubio quedó con un futbolista menos por la expulsión absolutamente justificada con roja directa del joven Facundo Balatti, que se barrió en plancha y agarró a Siles golpeándolo de manera temeraria.

Ya después Torque prácticamente dominó lo que quedaba del partido, a pesar de los tibios intentos de Danubio, y finalmente se quedó con la victoria y con la punta de la serie B del Intermedio, igualando a Wanderers –su rival del próximo viernes en la última fecha–, al tiempo que siguió trepando en la tabla anual.