Con goles uruguayos se cerró la ida de playoffs de Copa Sudamericana

Miguel Merentiel celebra tras marcar el primer gol para Boca en el encuentro ante O'Higgins, en el partido de ida de la eliminatoria de la Copa Sudamericana, el 23 de julio, en La Bombonera.

La fase previa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que en su primera jornada registró la dura derrota de Nacional y el triunfo de Lanús ante Cienciano, siguió en la noche del jueves con otros cuatro partidos, en los que hubo uruguayos destacados.

Bolívar, que llegó a esta instancia tras quedar tercero de su grupo en Copa Libertadores, recibió a Gremio en el Hernando Siles de La Paz y le ganó 3-2. El conjunto boliviano arrancó ganando a los dos minutos de juego con gol de Martín Cauteruccio, que conectó de cabeza al borde del área chica para mandarla a guardar. La vuelta de este juego será en el Arena do Gremio de Porto Alegre la próxima semana, y el vencedor de la llave se medirá en octavos de final con São Paulo.

En La Bombonera, Boca le ganó a O’Higgins con un lindo gol de Miguel Merentiel sobre el cierre del primer tiempo. El delantero uruguayo recibió una notable asistencia de Leandro Paredes y quedó solo frente al arquero para definir con calidad por el costado. El xeneize, que tuvo el debut oficial del entrenador Rodolfo Arruabarrena y que sufrió la baja del uruguayo recién llegado al equipo Leandro Lozano (el ex Nacional, que jugaba en Argentinos Juniors) por una molestia muscular, irá con la ventaja a definir la llave en Chile. El que avance enfrentará a Recoleta de Paraguay. En la vecina orilla palpitan un posible cruce clásico en la Sudamericana ya que River Plate ganó su grupo y espera en octavos de final. En caso de que ambos avancen, se cruzarían recién en semifinales.

El millonario de Eduardo Coudet enfrentará en octavos al ganador del cruce entre Caracas e Independiente Santa Fe. El equipo colombiano pegó primero y de visita en Venezuela ganó 2-0 este jueves. Hugo Rodallega abrió la cuenta para Santa Fe en el primer tiempo, y el ex tricolor Franco Fagúndez puso cifras definitivas a pocos minutos del cierre tras mandarla adentro en la primera que tocó, segundos después de entrar desde el banco.

El juego restante no tuvo goles, pero sí destacada presencia uruguaya. Sporting Cristal empató 0-0 con Bragantino en Lima; el equipo brasileño tuvo como capitán al ex Peñarol Guzmán Rodríguez, que volvió a ser titular en un partido oficial después de varios meses sin jugar por una lesión en la rodilla de la que debió ser operado. Rodríguez completó los 90 minutos. La vuelta se jugará la semana que viene en San Pablo y el ganador se medirá ante Atlético Mineiro.