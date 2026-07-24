Toma forma el ciclo de Diego Forlán en la selección uruguaya

Aún sin presentación oficial, la AUF confirmó la fecha de inicio y los primeros rivales para la celeste bajo el mando interino de Cachavacha.

Diego Forlán comenzará su trabajo con la selección uruguaya el 3 de agosto, según confirmó en las últimas horas Sergio Pérez Lauro, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Ese día, el exdelantero de la celeste se convertirá en el nuevo entrenador de la selección sub 20 y en el técnico interino de la selección mayor.

Interinato suspensivo

En diálogo con el programa Derechos exclusivos de los medios públicos, Pérez Lauro subrayó que Forlán fue designado como entrenador de la selección sub 20 –después de que Marcelo Broli rechazara el ofrecimiento– y que su cargo en la selección mayor es interino, al menos hasta las próximas elecciones de la AUF, previstas para abril de 2027.

Después de dichos comicios, será el nuevo ejecutivo de la asociación el responsable de o bien ratificarlo en el cargo o buscar otra opción. El ejecutivo actual, encabezado por Ignacio Alonso, todavía analiza la posibilidad de buscar una reelección en la AUF, aunque para eso deberá modificar estatutos que la habiliten.

Como entrenador de la sub 20, Cachavacha tiene por delante el gran objetivo del Campeonato Sudamericano de la categoría que tendrá lugar en enero de 2027, en el que Uruguay buscará la clasificación al Mundial, que será más adelante en el año en Azerbaiyán y Uzbekistán. A modo de antesala, en setiembre de 2026 la juvenil celeste se presentará en los Juegos Odesur que se disputarán en Santa Fe, Argentina. Pero en esa ocasión no será Forlán el responsable del equipo, ya que estará ocupado con la selección mayor, que ese mismo mes tendrá sus primeros compromisos amistosos como parte de la fecha FIFA.

Todo indica que, ante la ausencia de Forlán, será Diego Ruso Pérez el responsable de la sub 20 en los Odesur, quien ya trabajó como asistente junto con Marcelo Broli y Fabián Coito en dicha selección juvenil. El cuerpo técnico que acompañará a Forlán no ha sido confirmado aún. La AUF sugirió algunos nombres, pero, según aclaró Pérez Lauro en el programa antes citado, será el propio entrenador quien elija a sus acompañantes.

Contra los orientales

El debut oficial de Forlán como entrenador celeste será, entonces, durante la fecha FIFA de setiembre, en la que la selección uruguaya tiene prevista una gira por Asia.

La FIFA estableció dos ventanas de actividad para las selecciones nacionales: una más extensa que lo habitual, que va desde el 21 de setiembre hasta el 6 de octubre y en la que las selecciones podrán jugar hasta cuatro amistosos; la otra será entre el 9 y 17 de noviembre.

La selección uruguaya tiene confirmados sus partidos ante Japón y ante Corea del Sur en la primera ventana de setiembre, aunque la intención es conseguir otros dos rivales por esos lares para jugar los cuatro partidos que se prevén. Australia se manejó como opción, pero no prosperó.

A fines de agosto será la presentación oficial de Forlán en la selección uruguaya, después del lanzamiento de la Copa Uruguay.