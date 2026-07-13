Diego Ruso Pérez, Diego Jaume y Santiago Espasandín son los elegidos para trabajar con quien sería el nuevo entrenador de la sub 20 y la selección mayor.

Diego Forlán es el elegido por el Comité Ejecutivo para transformarse en nuevo entrenador de la selección sub 20 y la mayor de Uruguay. Todavía hay pasos por dar para la concreción de la contratación del exdelantero, pero está todo muy encaminado entre las partes.

Forlán, como entrenador, dirigió a Peñarol en 2020 y a Atenas de San Carlos en la segunda división en 2021. En ambos equipos estuvo poco tiempo, 11 y 12 partidos, respectivamente.

Si todo llega a buen puerto, como parece indicar con las reuniones que se llevarán a cabo en esta semana, se empezará a conformar el cuerpo técnico con quienes, en estos días, se realizarán adelantos para la vinculación.

La idea inicial es mantener a Diego Ruso Pérez dentro de la estructura y que sea uno de los ayudantes de Forlán. El exvolante hace años viene trabajando en la sub 20, estuvo junto a Marcelo Broli y Fabián Coito.

Además, se intentará sumar a Diego Jaume y Santiago Espasandín, que trabajan en las formativas de Boston River y Nacional, respectivamente. El entrenador de la tricolor, dirigió a su equipo en la Copa Libertadores sub 20 con buen suceso. Los dos tienen mucho conocimiento de los jugadores con edad para disputar el Sudamericano en enero.

En los primeros contactos realizados, todos los elegidos ven con buenos ojos sumarse a la selección uruguaya para participar de los dos procesos hasta que haya nuevas autoridades en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tanto Nacional como Boston River no pondrían impedimentos.