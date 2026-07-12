Además, el exdelantero tomará el cargo interinamente de la selección mayor; el próximo fin de semana se reunirá con Ignacio Alonso.

Diego Forlán es el principal candidato a dirigir la selección sub 20 que representará a Uruguay en el sudamericano de la categoría que, por el momento, no tiene sede confirmada. El exdelantero tuvo un primer contacto con Ignacio Alonso y es el nombre que colocó en la palestra el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El próximo fin de semana, el mandatario y Forlán se reunirán en Estados Unidos. De todas formas, este lunes habrá una reunión entre el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Jorge Giordano. El director de Selecciones tiene otros dos nombres para proponer: Mauricio Victorino y Mathías Cardaccio. En principio, ambos corren con desventaja respecto a Forlán.

Interino en la mayor

Una línea establecida marca que el entrenador que tome el cargo de la sub 20 también se hará cargo de la selección mayor en los próximos seis amistosos correspondientes a las fechas FIFA de 2026 y 2027. Forlán, como principal candidato a tomar el puesto, se quedará al frente de la selección urugauya hasta que termine el mandato de Ignacio Alonso.

Luego habrá elecciones y, según el resultado, se evaluará la gestión con las nuevas autoridades. La permanencia de Giordano dependerá de la continuidad de la corriente política de Alonso, que en principio no podrá tener un tercer mandato consecutivo, salvo que se actualicen los estatutos que al momento prohíben ese movimiento.

Broli no

Los caminos de la AUF y Marcelo Broli quedaron separados. Giordano lo quería adentro, con el mismo proyecto que fue ofrecido a Forlán, pero Broli tenía otros planes: tomar la selección mayor junto a Marcelo Méndez y monitorear a la sub 20, donde propuso a Nicolás Vigneri como entrenador.

Las diferencias entre el cargo ofrecido por la AUF y lo que pretendía Broli llevaron a que la negociación no tuviera un final de acuerdo.